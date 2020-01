Els càmpings gironins reben el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat

Els càmpings gironins han rebut el guardó de Turisme de Catalunya 2019, en la categoria de Turisme Responsable, per les nombroses iniciatives impulsades pel sector en aquest àmbit.

Segons el Govern, «els càmpings gironins han destacat pels nombrosos premis i reconeixements rebuts tant de l'Estat Espanyol com d'Europa per l'excel·lència en el servei, la relació qualitat/preu i les seves polítiques mediambientals i sostenibles. Aquesta aposta ferma els ha portat a liderar un model de turisme responsable on el medi ambient, la sostenibilitat, la cultura i la proximitat són les claus. És en aquest punt on l'Associació de Càmpings de Girona actua com a dinamitzador i catalitzador d'iniciatives de turisme responsable, així com de facilitador d'eines i oportunitats amb l'objectiu que els càmpings associats puguin adoptar mesures responsables en els seus establiments. Des de l'Associació han impulsat onze iniciatives que van des del turisme accessible i inclusiu al foment del cicloturisme, passant per la promoció dels productes de proximitat (quilòmetre zero), la distinció en qualitat ambiental, la promoció de la cultura catalana o la responsabilitat social corporativa en els càmpings gironins.»

El guardó l'ha recollit, el president de l'Associació, l'empresari rosinc Miquel Gotanegra, de la mà del president del Govern Quim Torra, acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón, en un acte que ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Gotanegra ha agraït la gran implicació dels càmpings gironins en l'àmbit del turisme responsable que ha fet possible rebre aquest reconeixement institucional, el més prestigiós de Catalunya.

Els càmpings gironins fa anys que apliquen pràctiques responsables en els seus establiments; són un dels col·lectius que compta amb més segells de qualitat mediambientals. A més, cada any duen a terme inversions en mesures energètiques més eficients i menys contaminants, apliquen i fomenten el reciclatge i la reducció de plàstics i promouen el consum de productes locals, les tradicions i la gastronomia del país, entre d'altres.

Una de les accions més destacades s'ha dut a terme aquesta temporada passada amb una potent campanya solidària, pionera al sector, que tenia per objectiu recollir diners per a la investigació del càncer infantil a través de l'Associació Polseres Candela que ha organitzat tallers per a nens i nenes als càmpings gironins. La campanya «càmping solidari» s'ha emmarcat en l'aposta dels establiments per la responsabilitat social corporativa que també inclou la creació, fa més d'un any, de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica.



Turisme de qualitat i sostenible

El respecte per l'entorn i la gestió sostenible són clau en els càmpings gironins. Durant el 2019 els 73 establiments que formen l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) van invertir més de 45 milions d'euros per millorar la qualitat de les instal·lacions i per seguir avançant en la sostenibilitat ambiental. I també perquè molts establiments es troben a la costa o en paratges únics i parcs naturals. En aquest sentit durant la darrera temporada s'han fet millores en les canalitzacions d'aigua per integrar-les més en l'entorn, construccions de carrils bici, adquisició de vehicles elèctrics o instal·lacions de plaques fotovoltaiques per subministrar energia a les instal·lacions.

La demarcació de Girona compta amb el primer càmping d'Espanya amb bungalous autosuficients, La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador (cada bungalou disposa d'una bateria amb deu plaques fotovoltaiques que acumulen energia i la transformen en electricitat).

Per altra banda, 17 càmpings de les comarques gironines (el 20% de les places que el sector ofereix a la demarcació) disposen de segells de qualitat mediambiental com ara els certificats EMAS, ISO, o l'Starlight Dark Sky que té el Bassegoda Park, d'Albanyà (l'únic a l'Estat espanyol) i el Biosphere Responsable Tourisme amb que compta el càmping Begur , (també el primer d'Espanya). A més, Les Medes, de l'Estartit, va ser el primer càmping de tot l'Estat en obtenir un distintiu mediambiental.

Alguns càmpings gironins ofereixen tallers de reciclatge per conscienciar els petits.



Turisme inclusiu

Aquest 2019 l'Associació ha impulsat, conjuntament amb la Universitat de Girona, un estudi d'accessibilitat entre els càmpings associats per determinar les mancances en aquest àmbit i amb l'objectiu d'adoptar un segell de diferenciació propi de càmpings especialitzats en turisme accessible. A més, es va dur a terme una prova pilot amb l'empresa de turisme inclusiu MyGuidoo per posar en marxa una aplicació audioguiada, sense necessitat de roaming o wifi, que permet l'ús de les Vies Verdes per persones amb dificultats de vista.



Promoció dels productes locals

Els càmpings gironins també aposten per la promoció dels productes locals. Molts càmpings ofereixen una carta de cuina catalana i venda de productes artesans i locals. Per exemple, el Càmping Port de la Selva ofereix activitats a l'hort de l'establiment a on els petits aprenen tot el relacionat amb els productes autòctons de la terra i a tenir cura l'hort.



Sobre l'ACG

L'Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d'Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d'allotjament. El total de places d'allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada. Actualment els càmpings de les comarques gironines generen al voltant de 10 milions de pernoctacions, i donen ocupació directa a uns 7.000 treballadors, als que cal sumar els llocs de treball indirectes.