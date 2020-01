Els comerciants de Figueres afronten les rebaixes amb «bones perspectives»

Els comerciants de les dues ciutats més grans de la demarcació, Girona i Figueres, han tancat aquest diumenge una bona campanya de Nadal amb un augment del 2% en la facturació. El president de l'associació Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, ha afirmat a l'ACN que durant les festes s'ha pogut veure "molta gent al carrer i molta gent comprant" en els establiments de la ciutat. A més, el portaveu de l'associació de comerciants ha detallat que, aquest any, "la gent ha començat a moure's una setmana abans" per tal de trobar els productes que volien, anticipant-se més que anys anteriors. Els comerciants, però, ja preparen la campanya de rebaixes, que oficialment comença aquest dimarts. Noguer ha avançat que anirà "molt i molt bé" per l'arribada del fred.

A Figueres els comerciants han acabat "relativament contents" amb els números a finals d'any i comencen les rebaixes "amb il·lusió i bones perspectives". El president de Figueres Comerç Associació, Lluís de Anguera, explica que malgrat que ha estat un any "convuls". En aquest sentit, de Anguera explica que "es va notar" un baixada del comerç francès durant les protestes dels Armilles Grogues, però no pas en els diferents talls dels CDR o de Tsunami Democràtic a la Jonquera.

En relació amb el nou govern municipal, el president dels comerciants figuerencs explica que "encara és aviat" per valorar com està funcionant. En relació al canvi de recorregut de la Cavalcada de Reis – aquest any acabava a la Rambla – de Anguera ho veu "positiu", ja que hi cap més gent i pot afavorir a les vendes d'última hora al centre.