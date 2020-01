Les matriculacions de turismes cauen un 6,29% a Catalunya el 2019

Les matriculacions de turismes van caure un 6,29% a Catalunya el 2019, segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). Aquesta caiguda està per sobre de la mitjana estatal, que va ser del 4,78%, la primera reducció des del 2012. En xifres totals, a Catalunya es van matricular 173.469 turismes, mentre que el 2018 van ser 185.105. Tot i això, la tendència va ser positiva en el darrer mes de l'any, amb un increment de l'1,4% interanual. Per tipologies, els turismes de benzina es van incrementar un 2,07% en comparació amb el 2018, mentre que els de gasoil van caure un 36,20%. Les matriculacions dels elèctrics, híbrids i d'altres combustibles van augmentar un 26,41%.

En xifres totals, el 2019 es van matricular 117.220 turismes de benzina a Catalunya, el 15,5% del conjunt de l'Estat; 33.193 de dièsel, el 9,46% estatal; i 23.056 d'altres combustibles, el 15,23% a tot l'Estat.

Al conjunt de l'Estat, es van matricular 1.258.260, un 4,8% menys que el 2018, la primera caiguda des del 2012. Com a Catalunya, al desembre es va registrar un repunt del 6,6%, xifra però que no ha permès tancar l'any en positiu.

Per tipologies, la venda de vehicles comercials lleugers va tancar el 2019 amb un creixement del 0,3% fins a les 214.927 unitats i l'únic canal en que hi va haver creixement va ser el de lloguer, amb un 20%. Les matriculacions de vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos també es van recuperar en un 0,3% fins a les 28.073 unitats.

La directora de comunicació d'Anfac, Noemi Navas, ha apuntat que tot i la xifra de tancament és negativa, el volum de matriculacions és superior als 1,2 milions d'unitats comercialitzades i això és "una bona dada". Ha reconegut però que la pitjor dada la dona el canal de particulars i ha instat a "revertir aquesta situació, donant missatges de certesa als clients". Des d'Anfac han estimat que el 2020 es donaran xifres de venda similars a les del 2019 "amb uns primers mesos més dèbils i un segon semestre més positiu".

Des de Faconauto, Raúl Morales, donen per bo l'any "tenint en compte que les matriculacions s'han vist molt impactades encara pel soroll sobre el dièsel, que ha afectat particularment al mercat de particulars". Ha considerat que el 2020 hi haurà encara "molta incertesa" i ha augurat una nova caiguda de les vendes, sobre el 3%, segons l'evolució de l'economia i l'efecte de les noves normatives mediambientals.

Per últim, la directora de comunicació de Ganvam, Tania Puche, ha lamentat que les xifres positives dels darrers quatre mesos "no han estat suficients per donar la volta al mercat que tanca en negatiu per la debilitat de les compres de particulars". Puche ha reclamat una estratègia clara i ben fonamentada sobre mobilitat per donar confiança al comprador.