Figueres ha assessorat més d'un centenar d'emprenedors de l'Alt Empordà el 2019

L'any 2019 ha arribat a la seva fi i l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres presenta les dades anuals referents als assessoraments realitzats enguany. Entre gener i desembre han estat ateses un total de 130 persones emprenedores de la comarca de l'Alt Empordà. La major part d'aquestes ha realitzat entre 2 i 3 visites, per tal d'elaborar un pla d'empresa complet. Així, el nombre de visites que ha rebut aquest servei ha estat d'unes 250 en total.

S'han completat 18 plans d'empresa, d'entre els quals n'han acabat sorgint 12 altes, entre altes d'autònoms i posades en marxa d'empreses de nova creació. En aquests moments, totes aquestes iniciatives emprenedores estan funcionant segons les previsions fetes en els plans d'empresa cor­responents.

El servei d'informació i assessorament per a persones que volen crear una empresa al territori és un servei professional per a la posada en marxa de projectes emprenedors. Es tracta d'un servei personalitzat, amb cita prèvia i gratuït, mitjançant el qual un tècnic especialitzat dona suport a persones que tenen una idea de negoci però necessiten un cop de mà en àmbits com la informació i orientació sobre tràmits, serveis i recursos; la realització del pla d'empresa; la fiscalitat; etc. Aquest servei forma part de la Xarxa Emprèn, dins del Programa Catalunya Emprèn del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i està cofinançat pel Fons Social Europeu.

Els assessoraments s'ofereixen entre un i dos dies a la setmana, adaptant el servei a la demanda que hi ha a cada època de l'any. El proper mes de gener, per exemple, el servei s'oferirà els dimecres, de 9 a 14 hores. Aquests assessoraments es duen a terme a les oficines de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres, situades al carrer del Rec Arnau, 8 (Antic Convent dels Caputxins).



Curs de Creació d'Empreses

Recentment ha finalitzat el Curs de Creació d'Empreses, que en l'edició d'enguany ha format una vintena de persones emprenedores. Aquest curs subvencionat, que ja ha complert 15 anys i és un dels serveis que ofereix l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa, s'estructura en tres mòduls diferents que es poden realitzar de forma conjunta o individual. Al curs s'hi tracten aspectes generals i jurídics de la creació de noves empreses i la seva fiscalitat i comptabilitat, així com les diferents tècniques de comunicació i màrqueting.

Des de l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa s'impulsen altres iniciatives i serveis, com ara el punt d'atenció Reempresa (programa destinat a fomentar la continuïtat d'empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i la direcció); les jornades de sensibilització als instituts «Emprenedoria a l'aula» i la col·laboració en l'organització dels Premis Emprenedors Alt Empordà, entre altres activitats.



Dos grans projectes en camí, al costat de la Diputació de Girona

Un dels grans projectes en el qual s'està treballant actualment és el Projecte estratègic de la Incubadora vertical de Figueres. Es tracta d'un projecte concedit des de la Diputació de Girona per obtenir millors resultats en termes de creació d'empreses innovadores de base tecnològica i de generació d'ocupació de qualitat. Paral·lelament, s'està treballant conjuntament amb la Diputació de Girona, per impulsar l'Observatori en emprenedoria de les comarques gironines.