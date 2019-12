L'ATA celebra l'obligació d'Airbnb a anunciar només apartaments turístics legals

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) celebra la decisió del Tribunal de Justícia de Catalunya que ha donat la raó a la Direcció General de Turisme de la Generalitat en la seva batalla perquè la plataforma d'allotjament Airbnb compleixi la normativa catalana i només anunciï en el seu web els apartaments turístics legals; és a dir, els que compten amb el número de registre de la Generalitat.

Segons explica l'ATA en un comunicat, aquesta sentència, que recentment s'ha fet pública, "és un pas més en la lluita contra la il·legalitat al sector, una feina que l'entitat està duen a terme des de fa temps de la mà de l'administració". L'Associació felicita a la Direcció General de Turisme "per la tasca que du a terme per acabar amb l'intrusisme" en el sector dels apartaments turístics, per evitar que es promoguin els habitatges d'ús turístic il·legals i per exigir el compliment de la legalitat en qualsevol dels canals que s'utilitzi per llogar l'apartament turístic.

Segons l'Associació, aquestes actuacions estan perjudicant molt la imatge dels professionals que fan les coses ben fetes i també fa especular molt el preu de l'habitatge d'ús turístic.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona ( ATA) va denunciar recentment que l'intrusisme al sector lluny de disminuir estava evolucionant cap a noves vies, com ara les xarxes socials o el whatsapp, a través de les quals molts propietaris lloguen els seus apartaments turístics sense cap control de la professionalitat del servei i del producte que s'ofereix al client. L'ATA mantenia que entre els propietaris que s'ha detectat que operen fora de la llei a través d'aquests nous canals hi ha els que no tenen l'apartament donat d'alta al registre oficial de la Generalitat, i d'altres que sí que el tenen registrat però no fan les seves corresponents declaracions a Hisenda i de la taxa turística.

En aquest sentit, l'ATA recorda que l'Associació disposa d'una bústia a través de la qual es poden denunciar de forma anònima les pràctiques il.legals que es detectin al sector . Després, l'entitat les trasllada a la Generalitat.



Registre d'empreses gestores

L'Associació insisteix en reclamar un registre d'empreses gestores d'apartaments turístics que seria de gran ajuda per poder combatre l'intrusisme al sector. Segons l'Associació, actualment qualsevol persona es pot dedicar al lloguer turístic i això fa que sigui difícil controlar la professionalitat del servei i del producte que es dona al client. Ara per ara la distinció de professionalitat de les empreses gestores d'apartaments turístics o habitatges d'ús turístic únicament la poden rebre si formen part d'una Associació que les representi. La no obligatorietat de formar part de l'Associació i la de no estar registrat, deixa les portes obertes a la competència deslleial i a la manca de garantia de serveis oferts als clients.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L'entitat aglutina 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L'Associació està integrada per intermediaris i propietaris d'Habitatges d'ús Turístic i blocs d'Apartaments Turístics.