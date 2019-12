El sector turístic gironí preveu ocupacions de fins al 80% a l'interior per Nadal

La federació d'hostaleria de les comarques gironines preveu una ocupació de fins al 80% durant aquest Nadal a l'interior i del 97% la nit de Cap d'Any al Ripollès i la Cerdanya. El sector espera, en canvi, menys afluència de visitants durant la setmana de Reis perquè la majoria dels hotelers tancaran els seus establiments per vacances. Per això, auguren una ocupació del 70% a la Cerdanya i el Ripollès i del 50% a la Garrotxa. Al litoral, on només hi ha entre un 20 i un 30% dels hotels oberts, esperen una ocupació aquesta setmana d'entre el 60 i el 70%. Per Cap d'Any, en canvi, preveuen una ocupació d'entre el 90 i el 95% a l'Alt Empordà, la Costa Brava Centre i la Costa Brava Sud.

Les comarques d'interior i de muntanya seran les que tindran una major ocupació aquest Nadal. La federació preveu que a la Cerdanya i al Ripollès s'arribi al 80% i a la Garrotxa, al 70%. A Girona ciutat i rodalies, la previsió se situa en el 60% mentre que al litoral, on la majoria dels hotels estan tancats, la previsió se situa en un 60% a la Costa Brava Centre i la Costa Brava Nord. A la Costa Brava Sud, en canvi, esperen arribar al 70%.

Per Cap d'Any, el sector hoteler augura fregar el 100% a l'interior. En concret, les previsions són d'un 97% d'ocupació a la Cerdanya i el Ripollès mentre que a la Garrotxa seran del 90%.

A Girona i rodalies, s'espera una ocupació del 80%. El litoral, en canvi, registrarà una ocupació d'entre el 90 i el 95%. El hotels gironins ofereixen per aquestes dates paquets especials, el més habitual amb el sopar de Cap d'Any, allotjament i esmorzar. D'altres, a més, ofereixen fins a tres o quatre nits amb esmorzar i el sopar la nit del 31 de desembre o sopar, allotjament, esmorzar i ball.

Vacances per Reis

La setmana de Reis les ocupacions podrien ser més baixes. Sobretot perquè la majoria dels establiments tancaran per vacances, tot i que s'esperen reserves d'última hora. En aquest sentit, a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès les previsions d'ocupació són del 70% mentre que a la Garrotxa són del 50%. A Girona i rodalies la previsió se situarà en un 50% i al litoral, oscil·larà entre el 50 i el 55%.

Els empresaris del sector creuen que les xifres seran similars a les de l'any passat, tot i que a la costa podrien ser més baixes a l'espera de reserves de darrera hora. La majoria de les estades per aquestes dates són d'entre dues i tres nits i els dies amb major ocupació seran el divendres 27 i el dimarts 31 de desembre.

Visitant del país

Pel que fa al perfil del turista majoritari, seran parelles i famílies catalanes, principalment de la ciutat de Barcelona i rodalies, tot i que al Pirineu s'esperen turistes d'altres comarques de la província.

Bons auguris a la restauració

El sector de la restauració augura també una bona ocupació per aquestes dates i espera més reserves els dies 28 i 31 de desembre i l'1 de gener.

Pel que fa als preus, els menús de Nadal i de Sant Esteve que ofereixen oscil·len entre els 19 i els 23 euros per persones. El dia de Cap d'Any se situen entre els 80 i els 100 euros.