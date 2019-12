Les pernoctacions hoteleres a Catalunya creixen un 3,5%

Les pernoctacions hoteleres a Catalunya van créixer un 3,5% al novembre, impulsades per l'increment dels viatgers residents a l'Estat, d'un 5,4%, segons la Conjuntura Turística Hotelera publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En xifres absolutes, hi van haver 2.594.533 pernoctacions al novembre a Catalunya, 89.174 més que en el mateix període de 2018. Catalunya va ser el tercer destí amb més pernoctacions, per darrere de Canàries, amb 5.378.757, i Andalusia, amb 2.783.815. En el conjunt de l'Estat, la xifra de pernoctacions també ha augmentat, si bé ho ha fet de manera més moderada. El novembre, els establiments hotelers van superar els 18.345.400 milions, un 0,46% més en temes interanuals.

Per demarcacions, Girona i Tarragona han estat les que han registrat un major creixement. A Tarragona, les pernoctacions hoteleres han crescut un 7,2%, fins a arribar a les 159.326. Girona ha registrat un creixement similar, del 7%, fins a les 323.969 pernoctacions.

La capital catalana s'ha mantingut relativament estable, amb un creixement del 2,9% i un total de 2.037.107 pernoctacions. Lleida és la única demarcació que ha experimentat un descens de la xifra de pernoctacions respecte a l'any anterior, amb un descens moderat del 0,3% i un total de 74.151 pernoctacions.

El creixement de les pernoctacions a Catalunya ha estat impulsat especialment per l'increment del nombre de residents a l'Estat, especialment a Tarragona. Les visites a establiments hotelers en aquesta demarcació per part de membres de l'Estat han crescut un 13,76%, fins a 116.420. A Girona, la xifra s'ha incrementat un 6,47%, fins a 161.636.

Les visites per part d'estrangers, per la seva banda, han mantingut un comportament més estable. El nombre de pernoctacions ha caigut un 7,35% i un 2,58% a Tarragona i Lleida, respectivament, mentre que a Barcelona ha experimentat un creixement del 2,64%. Les pernoctacions a Girona, en canvi, han crescut un 7,55%, fins a 162.333.

En tot l'Estat, les pernoctacions de viatgers residents han augmentat un 0,7% i la dels estrangers, un 0,3%. L'ocupació hotelera, en canvi, s'ha cobert en un 50,7%, amb un descens de l'1,3%.