La Cambra de Girona creu que per Ryanair mantenir la base és «empresarial»

La Cambra de Comerç de Girona creu que la decisió de Ryanair de, finalment, mantenir la base a l'aeroport de Vilobí d'Onyar és "purament empresarial". "La nostra és una destinació que interessa i que porta negoci", ha afirmat el president de la Cambra, Jaume Fàbrega, que considera que la permanència de la base és una decisió "totalment interessada": "És pura i simplement una decisió empresarial presa amb un criteris d'interès".

La Cambra apunta que cal aconseguir atraure més companyies que operin des de l'aeroport de Girona però subratlla que, a través de l'AGI, han aconseguit diversificar. De fet, Fàbrega destaca que abans Ryanair transportava més del 90% dels passatgers i actualment els seus viatgers representen "menys del 70%" dels que utilitzen les instal·lacions de Vilobí.

La Cambra de Comerç de Girona, que aquest divendres ha fet balanç de l'any, reivindica que la feina feta per l'Associació per a la promoció i el desenvolupament de les comarques gironines (AGi) ha aconseguit "incrementar les connexions amb més companyies" que operen des de l'aeroport de Girona. Segons destaca el president, d'aquesta manera han aconseguit que cada cop més percentatge del total de passatgers volin amb altres companyies que no siguin Ryanair.

Per a Fàbrega, però, aquesta feina encara ha de continuar per evitar que les instal·lacions de Vilobí d'Onyar depenguin tant de l'aerolínia irlandesa. "Demanem més implicació estatal perquè l'aeroport sigui més competitiu i per facilitar els serveis d'altres companyies", ha dit el vicepresident Enric Dotras.

El president sosté que Ryanair ha fet marxa enrere i finalment no tanca la base de l'aeroport de Girona senzillament perquè és una destinació "atractiva" i que genera volum de negoci. "L'aposta que ha fet per la permanència ha estat totalment interessada i empresarial", ha apuntat.

La Cambra defensa que cal redactar un nou pla director aeroportuari que permeti consolidar l'aeroport de Girona com a complementari del de Barcelona i posi en valor les potencialitats logístiques i de mobilitat de la demarcació. Fàbrega situa també com a prioritat que el baixador de l'AVE sigui una realitat com més aviat millor.

En l'àmbit d'infraestructures, la cambra gironina s'ha fet ressò de l'estudi de la Cambra de Barcelona que posa xifres al dèficit en infraestructures a Catalunya. en aquest sentit, Fàbrega ha recordat que l'execució pressupostària es va situar, el darrer any, en només un 52%. Per això, la Cambra (juntament amb les de Palamós i Sant Feliu de Guíxols) es compromet a fer un seguiment exhaustiu per assegurar que les partides pressupostades s'executen a les comarques gironines.



Exportacions càrnies, la clau

La Cambra de Comerç de Girona calcula que els empreses gironines tancaran el 2019 amb un augment del 6,6% de les exportacions. Segons el president, és una xifra que demostra que la indústria de la demarcació "aguanta bé" la desacceleració als països on tradicionalment més ha exportat com França, Alemanya o Itàlia.

Fàbrega apunta que "claríssimament" la indústria càrnia és el motor d'exportació a les comarques gironines, amb ell 44% del total. Les empreses gironines supleixen la davallada d'exportacions a Europa posant el focus en països com la Xina, EEUU o l'Índia.

Per ajudar les empreses gironines a obrir mercat a l'estranger, la Cambra ha organitzat per a l'any vinent missions comercials per grups de països. La primera serà a Polònia, Txèquia, Eslovàquia i Hongria, la segona a Kazakhstan, Uzbekistan i Turquia, la tercera a Hong Kong, Taiwan, Austràlia i Nova Zelanda, la quarta a Romania i Sèrbia i la cinquena a Àustria i Suïssa, a més de la participació en altres activitats de promoció exterior.