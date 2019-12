Els viatges de bus a Madrid, Girona i Barcelona són els més cars de l'Estat

Els viatges d'autobús a Madrid, Girona i Barcelona són els més cars de l'Estat, segons un estudi de Facua i Consumidors en Acció donat a conèixer aquest dijous. De mitjana, un viatge en autobús utilitzant un abonament o una targeta recarregable costa 0,75 euros, un preu un 0,7 inferior que el de fa un any. El trajecte més car d'Espanya és a Madrid, amb 1,83 euros. Girona i Barcelona repeteixen com la segona i tercera ciutat amb els viatges més cars, amb 1,07 euros i 1,02 euros, respectivament. Tot seguit, hi ha Lleida (0,98 euros) i Alacant (0,87 euros). En canvi, Segòvia i Vitòria són les ciutats amb un preu més baix per cada viatge d'autobús, 0,60 euros.

Segons aquestes dades de Facua un trajecte en autocar pot costar fins a tres vegades més depenent de la ciutat. En l'estudi, també s'apunta que l'usuari que utilitza un abonament pot estalviar fins a un 37,4% del preu del bitllet senzill.

En general, la gran majoria de ciutats han mantingut els mateixos preus de l'any 2018 en la totalitat de les tarifes que s'han analitzat: les de bitllet d'un viatge, abonament de bus amb i sense transbordament, targeta mensual i bitllet nocturn. No s'han detectat canvis en la majoria de ciutats. El moviment més important de preus s'ha donat a la Corunya, on el bitllet de bus ha baixat en totes les seves tarifes entre un 7 i un 12%.

Comprar un bitllet senzill d'autobús costa de mitjana 1,20 euros, pràcticament el mateix que l'any passat, amb un augment del 0,1%. En aquest tipus de tarifes, Barcelona és la ciutat més cara amb 2,2 euros per trajecte. Els bitllets d'un sol viatge més barats de l'Estat són a Melilla, Ceuta i Ourense on valen 0,85 euros.

Pel que fa a l'abonament mensual, que en molts casos és il·limitat, la seva tarifa se situa al voltant dels 34,74 euros, un 0,4% inferior en relació amb l'any 2018 i amb preus que varien entre els 54,60 euros de Madrid, els 54 de Barcelona, els 46,15 de Girona i els 15 d'Albacete.