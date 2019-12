Emprenedors del Fòrum Imagina traslladen dubtes a Lladó i Marcos

Catorze membres del Fòrum Imagina, una xarxa d'emprenedors comarcal, van fer un sopar amb l'alcaldessa figuerenca, Agnès Lladó, i la regidora Ester Marcos per parlar d'emprenedoria.

En la trobada, que es va fer el passat dijous 28 de novembre a l'hotel Ronda de Figueres, les representants institucionals van respondre d'una manera distesa, i amb una postura oberta i col·laborativa les preguntes, dubtes i inquietuds que els emprenedors els anaven traslladant. A més, la trobada va servir per posar en comú altres temes de ciutat com ara problemàtiques socials, temes de trànsit o polítics, entre d'altres.

El Fòrum Imagina reuneix aproximadament un centenar de persones atretes pels temes d'emprenedoria. A través d'un canal de comunicació comú, els membres s'informen de subvencions, projectes o premis als quals es poden presentar. A banda d'això, els membres també organitzen dinars de networkingentre ells per fomentar sinergies, i assisteixen a les reunions mensuals d'Euram, per establir vincle amb empresaris consolidats. Tal com explica el seu president, Rafael Aguilera, «volem ajudar els emprenedors en els primers passos d'arrencada, i facilitar solucions a través de la coneixença entre persones.»