150 empreses de Roses s'uneixen en una gran associació multisectorial com a lobby

Caminar junts per ser més forts. Aquest és l'objectiu de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, que integra 150 empreses unides en un potent lobby empresarial, que tindrà cinc taules de treball especialitzades en activitats, oci i natura; allotjament; serveis i mobilitat; gastronomia i comerç. Aquesta associació s'ha constituït formalment en una assemblea, celebrada des de l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Shopping Roses, que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el tinent d'alcalde i responsable de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, i de representants d'un gran nombre de sectors, i on es va elegir per unanimitat l'empresari Miquel Gotanegra com a president. "Units podrem defensar millor les nostres empreses, tenir una veu més potent davant les administracions i aconseguir molts dels reptes plantejats per promoure el nostre territori i dotar l'empresariat d'instruments de progrés", va destacar Gotanegra.

Les taules de treball, que estan obertes a noves incorporacions, començaran les reunions el mes de gener. A més de la junta directiva, formada per 10 persones, hi ha un consell assessor. L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus uneix dues associacions: Shopping Roses (amb 18 anys de trajectòria) i l'Estació Nàutica (creada fa 10 anys). "Hi ha una part molt important de camí fet i el que farem ara és enfortir-nos i unir-nos encara més", va explicar el president de les dues associacions, que ara presidirà aquesta gran organització empresarial. Entre els objectius hi ha el de col·laborar en el desenvolupament del territori, fer de portaveu establint un diàleg constant amb les diverses forces socials, i potenciar encara més la part de responsabilitat social.

L'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i l'Associació de Comerciants del municipi van impulsar aquest any unes jornades amb la finalitat de fer una reflexió profunda sobre els canvis que marca el sector turístic i proposar accions de millora. Les Xerrades per a la revolució Turística van cloure amb l'elaboració d'un ampli document amb 35 propostes per desenvolupar en els propers anys en diferents àmbits: el comerç, la gastronomia, l'allotjament, la mobilitat i les activitats, l'oci i la natura. El document també plantejava un canvi de model associatiu amb l'objectiu de crear un potent lobby empresarial al municipi. Ara aquest plantejament ja és una realitat.

L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus representarà a partir d'ara les 150 empreses, que en temporada alta generen més de 4.000 llocs de treball.