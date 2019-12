El figuerenc Josep Burgas rep la màxima distinció dels Col·legis d'Agents Comercials

El president del col·legi gironí, el figuerenc Josep Burgas, ha rebut la medalla d'Or de la professió, que atorga el Consell General de Col·legis d'Agents Comercials d'Espanya al mèrit col·legial, a la labor a favor del col·lectiu i a tota una trajectòria professional dedicada a l'agència comercial. "No hi ha dubte, que aquest és un gran honor, perquè de medalles d'or se n'atorguen ben poques i han estat històricament curosament escollides", ha dit el vicepresident del col·legi, Lluís Font, durant l'acte de presentació.

Font ha fet al·lusió a la capacitat de treball i compromís de Burgas amb el col·lectiu d'agents comercials i la col·legiació, "a la qual s'hi dedica en cos i ànima, representant-nos i donant veu a milers de professionals de la venda, defensant la nostra figura i situant-nos en el lloc que ens correspon com a elements cabdals en teixit empresarial i l'economia del país", ha destacat.

Per la seva banda, Eduard Botés, en nom del Consell General, ha posat de relleu la tasca del president gironí com a promotor, "representant el col·lectiu arran i arreu", i ho ha fet a través de la lectura d'una carta en nom del president d'aquest consell, Manuel Maestre.

Així mateix, el regidor de sostenibilitat i participació de l'Ajuntament de Girona, Martí Tarés, ha elogiat el treball de Burgas al capdavant de la corporació col·legial en la defensa dels interessos del grup professional. Josep Burgas, visiblement emocionat, ha agraït la distinció i ha destacat la figura del seu pare com a mentor de la seva carrera d'agent comercial.

D'altra banda, l'empresari Domènec Espadalé rep el premi COACGI 2019 en reconeixement a una trajectòria empresarial d'èxit i a la seva dedicació i compromís amb el teixit empresarial del territori. Amb aquest guardó, que arriba enguany a la seva quarta edició, el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Girona vol promoure la col·legiació i donar a conèixer l'activitat de mediació comercial, a través d'aquest reconeixement a trajectòries de gran vàlua professional en els camps empresarial i comercial dins l'àmbit de la demarcació de Girona.

"Ambaixador de l'empresariat gironí i d'aquesta, la nostra professió, com pocs", ha dit el membre de junta Ramon Matas durant l'acte de presentació. Domènec Espadalé, després d'una breu pinzellada a la seva trajectòria, ha fet un agraïment a la col·legiació i a la seva família, a qui ha dedicat el premi.



Homenatge als agents col·legiats veterans

Els reconeixements s'han dut a terme aquest dissabte, 14 de desembre, al matí en el marc de la festa patronal de la corporació, durant la qual també s'han lliurat els diplomes d'or i plata als 25 anys i 50 anys d'antiguitat col·legial. Han rebut la distinció quatre agents comercials, dos dels quals, Mateu Nierga i el mateix Josep Burgas, han rebut el diploma d'or.

Durant la festa patronal, a la qual hi han assistit com cada any autoritats municipals i empresarials de Girona i representants de la col·legiació catalana, Burgas ha posat de relleu el "bon moment" de la col·legiació després d'haver passat per "uns anys difícils".

El representant dels agents comercials ha fet menció a l'augment de col·legiats, al creixement de la plataforma d'oferta de representacions específica d'agents de la venda de l'entitat i a les actuacions impulsades per promoure la carrera professional del gremi. Així mateix ha destacat el treball que s'està duent a terme des d'Autònoms Pimec, òrgan del què ostenta la vicepresidència, en la defensa de la figura de l'autònom. Per acabar ha subratllat "també tenim la mirada posada en els joves a través del Pla d'Ocupació Jove i hem ampliat aquesta mirada al col·lectiu de dones per promoure la seva incorporació a la col·legiació".

Josep Burgas i Cifuentes és la segona generació d'una família d'agents comercials. Propietari d'una empresa de representació d'electrodomèstics a Figueres, la seva trajectòria en l'àmbit col·legial es remunta al 1980, any en què va assumir la vocalia del col·legi de Girona a la comarca de l'Alt Empordà.

L'any 2000 es va incorporar a la Junta de Govern de Girona, també com a vocal, per passar a exercir de tresorer el 2004. El 2007 va ser elegit president de la corporació de Girona i l'any 2011 és nomenat president del Consell Català de Col·legis d'Agents Comercials, després d'exercir la vicepresidència d'aquest consell autonòmic des del 2009, càrrec que ostenta també en l'actualitat. Ha estat membre de la Junta Directiva de Foment com a vocal territorial, vocal de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, vocal consultor de la Cambra de Comerç de Girona, vocal de la Llotja de Contractació de la demarcació i de Fira de Girona. També ha exercit com a membre del consell social de la UdG.

Actualment, a més de president del col·legi gironí i vicepresident del consell de col·legis de Catalunya, exerceix la vicepresidència d'Autònoms PIMEC, és membre de la Junta Rectora de la Cambra de Comerç, de la Llotja, patró de Fira de Girona, i membre de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

També ha format part de l'equip tècnic dels Mossos d'Esquadra (sector empresarial) i del Consell Consultiu de la Regió Policial de Girona. I recentment s'ha incorporat a la junta d'associacions de comerç de Girona.