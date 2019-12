Els lloguers pugen fins a un 4% a Figueres, Olot i Girona per la poca oferta d'habitatges

Els preus dels lloguers han pujat fins a un 4% a la ciutat de Girona el darrer mig any, i un pis de dues habitacions costa ara 618 euros al mes de mitjana. La crescuda es deu, segons expliquen els promotors i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API), a la poca oferta i la forta demanda que hi ha a la ciutat. Una tendència que es repeteix en altres localitats importants de la demarcació com Olot o Figueres, on també incrementen prop d'un 4% o Banyoles, on la crescuda és d'un 8% en els habitatges de dues habitacions. L'estudi també conclou que els preus de l'obra nova a la ciutat estan arribant "als màxims". En canvi, pel que fa als habitatges de segona mà, s'està arribant a "l'estabilització" i a un ajust de preus.

Llogar un pis a Girona continua sent complicat. I és que el preu mitjà d'un habitatge de dues habitacions s'ha incrementat un 4,39% des de l'abril, quan el col·legi d'API i els promotors van assegurar que "havien tocat sostre". Aleshores, els lloguers se situaven per sota dels 600 euros, ara en canvi, costen de mitjana 618. Un increment que també es registra en els domicilis amb tres habitacions que ja freguen els 730 euros. En els de quatre, per contra, la pujada és gairebé imperceptible un 0'8%.

Uns increments que també s'estenen a d'altres localitats importants de la demarcació. En concret, a Palamós (Baix Empordà) que se situa com la localitat més cara després de Girona en pisos de dues habitacions. Aquí , segons l'estudi semestral d'API i promotors, la crescuda és d'un 5,29% més que fa sis mesos i llogar un pis d'aquestes característiques costa 537 euros de mitjana.

On la pujada és més destacada és a Banyoles. La capital del Pla de l'Estany ha vist com els lloguers s'incrementaven un 8% en els habitatges més petits i fins a 11% en els més grans. Per contra, les baixades són tímides i amb prou feines arriben al 2% en el millor dels casos en funció del tipus de pis, i la localitat.

Els motius d'aquest increment de preus continuen sent la forta demanda que hi ha en un mercat amb una oferta "escassa". API i promotors coincideixen, però, en que els nivells de renda i de capacitat econòmica de les famílies estan fixant una "limitació de preus del mercat". Tot i això, reconeixen la tendència alcista en el lloguer, malgrat que a l'abril van assegurar que s'havia "tocat sostre".

Per tot plegat, l'estudi demana que "s'actuï" per incrementar l'habitatge social per a aquelles persones que tenen dificultats econòmiques. També reclama que es prenguin mesures de les institucions per dotar de "seguretat jurídica" als propietaris, i així incentivar l'oferta.



Preus "màxims" en l'obra nova i estabilitat en segona mà



Pel què fa a la nova construcció es constata que els preus han arribat a uns nivells "màxims", i en bona part dels casos s'han produït baixades significatives. Amb tot, promotors i API destaquen el fet que més enllà de ciutats com Girona o Olot "on encara se'n pot fer" a la resta de poblacions hi ha una "baixa producció" d'habitatges fet que pot generar grans diferències en només sis mesos.

A la capital del Gironès el preu per metre quadrat se situa actualment en 3.935 euros a la zona 1, o el que és al mateix al centre de la ciutat. Això significa una baixada en relació a l'abril on s'enfilava més enllà dels 4.200 euros. Una caiguda que es manté en la resta de zones de la ciutat fins a la 4, les més perifèriques, com Santa Eugènia.

On destaca més la baixada és, però, en poblacions de costa. Especialment rellevant és el cas de Lloret de Mar (Selva) on el metre quadrat ha caigut més de 1.100 euros en només un any, i se situa en 3.000 euros al centre de la ciutat. Cal tenir en compte que es tracta d'una localitat amb baixa producció.

Una altra opció són els habitatges de segona mà que, llevat d'algunes excepcions, s'estan estabilitzant i, segons els API i promotors, estan "en una fase final del període de recuperació de la crisi immobiliària". Una de les particularitats, és la poca variació en relació a fa sis mesos, malgrat que hi ha hagut una lleugera tendència alcista respecte l'octubre de l'any passat en totes les poblacions a banda de Blanes i Lloret de Mar.