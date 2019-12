La lluita contra la crisi climàtica i les compres Km0, eixos de la campanya de Nadal del Comerç de Roses

En el marc de la campanya de Nadal, el dissabte 14 de desembre es durà a terme Mercat de Nadal solidari. "Jo compro a Roses, i tu?", és el lema de la nova campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants de Roses (Shopping Roses) que aquest any vol posar el seu granet de sorra per construir un món més ecològic i sostenible. És per això que la campanya, que ha presentat el president de l'entitat Miquel Gotanegra, posa l'accent en la lluita contra la crisi climàtica i en la promoció del comerç de Km0 per tal de sensibilitzar als ciutadans de la importància per al medi ambient de fer compres de proximitat, en el comerç local .

Així, durant tot el mes de desembre, els establiments associats a Shopping Roses obsequiaran als seus clients amb una bossa de roba, que tindrà inscrit el lema de la campanya d'enguany, amb l'objectiu de contribuir a reduir el consum de bosses de plàstic. També s'han editat una seixantena de vinils amb el lema de la campanya que es mostraran als aparadors dels establiments associats. A més, s'ha elaborat un vídeo de la campanya de Nadal que es podrà veure a través de les xarxes socials, a Empordà TV i al cinema de Roses.

Una altra de les accions que s'ha dut a terme en el marc de la campanya de Nadal, és la decoració dels aparadors dels establiments associats que enguany s'ha fet, per primera vegada, en col·laboració amb els alumnes del Cicle Formatiu d'Activitats Comercials del Centre escolar Empordà.

Mercat de Nadal solidari, dissabte 14 de desembre

Per tercer any consecutiu, el dissabte 14 de desembre es durà a terme ( de les 11?h a les 20?h), a la plaça de l'Església de Roses, el mercat de Nadal que comptarà amb una gran varietat de parades de temàtica nadalenca. Un any més, Shopping Roses aposta per un mercat familiar i solidari. Per una banda, s'està treballant per organitzar activitats durant tota la jornada, com ara un taller infantil, una xocolatada i una concert de cant coral; i d'altra banda, es vol donar cabuda a les escoles i associacions benèfiques de Roses perquè també hi puguin participar i recaptar fons per als seus objectius.



L'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus promou accions per atraure turisme de proximitat durant la temporada baixa



L'Estació Nàutica ha posat en marxa accions de promoció per atraure turisme de proximitat durant la temporada baixa. Així, l'entitat ha creat dins la seva pàgina web www.enroses.com el microsite "Roses a l'hivern" on es pot trobar tota la informació dels actes programats a l'hivern ( a l'apartat de l'Agenda), així com les Activitats que es poden fer (visites al parc de les papallones d'Empuriabrava i visites guiades a cellers, entre altres). Hi ha un apartat dedicat al senderisme que inclou totes les rutes i camins de ronda que es poden fer a la zona; llocs d'interès a visitar i informació sobre allotjaments i establiments on poden menjar.

La campanya es potenciarà a través de les xarxes socials de l'Estació Nàutica i va dirigida especialment la zona sud de França i als voltants de Barcelona.

L'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Shopping Roses representen més de 200 empresaris del municipi.