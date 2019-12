Acció comercial a tres països nòrdics per donar a conèixer els vins de la DO Empordà

La DO Empordà i ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, han organitzat una "missió comercial" a Noruega, Finlàndia i Suècia amb l'objectiu de donar a conèixer els vins empordanesos entre els principals compradors dels monopolis escandinaus. Una representació del consell regulador s'ha desplaçat als tres països nòrdics durant quatre dies per celebrar-hi tastos professionals. La iniciativa forma part del pla d'internacionalització dels vins de la denominació que impulsa l'ens amb l'objectiu d'incrementar les vendes a d'altres països. De fet, les exportacions a Noruega, Finlàndia i Suècia, amb prop de 50.000 ampolles l'any 2018, representen un 6,5% del total de vendes a l'exterior de la DO.

Els cellers empordanesos exporten anualment entre un 10 i un 12% de les seves vendes, que l'any passat es van situat en prop de 6 milions d'ampolles. Durant l'any passat, la denominació va vendre a una cinquantena de països. Els principals importadors de vins de l'Empordà són Suïssa, Estats Units, Alemanya, Canadà, Països Baixos, Bèlgica, Xina, França, el Regne Unit i Andorra.

El consell regulador de la DO aplega prop de cinquanta cellers empordanesos que elaboren vins en uns superfície de vinyes d'unes 2.000 hectàrees. La majoria de vinyes són d'antiga implantació, amb més de 30 anys de vida, i les varietats autòctones representen prop del 65%, amb un important creixement durant els darrers anys gràcies a l'aposta decidida dels viticultors empordanesos pel lledoner, la carinyena, el macabeu o el moscatell.