Esteve Guerra: «A Empordà Turisme ens hem de preguntar on volem veure la comarca d'aquí a deu anys»

L'emprenedoria social omple la trajectòria professional d'Esteve Guerra (Roses, 1981). Després de formar-se en Administració i Direcció d'Empreses, i a la Business School de Madrid, va començar a crear projectes. El primer, encara actiu, va ser el Càmping Bassegoda Park d'Albanyà. L'últim, una empresa de producció de documentals de cuina, amb el músic Pep Sala. Juntament amb el seu germà Pere Guerra també han creat l'empresa d'energies renovables Enerside; el Foodlinker Company, una empresa de software alimentari de gestió d'al·lèrgens; i dues empreses de construcció a Romania. L'última fita professional la va assolir a finals de novembre, quan la nova junta d'Empordà Turisme el va escollir president per unanimitat. L'entitat aglutina 1.116 socis privats i 45 ajuntaments. Avui dia, i acompanyat d'una nova junta, estan en fase de diagnosi del panorama actual en qüestió de turisme, i traçant les línies a seguir.



- De soci a president. Un gran canvi. Anirà ben acompanyat, en aquesta nova etapa?

- Molt ben acompanyat. Jo mai havia format part de la junta d'Empordà Turisme, però crec en el projecte i per això em vaig presentar. La nova junta m'agrada perquè està formada per nou persones amb visions molt diferents. Hi ha qui ve del món privat, de les empreses Estarriol, la Farinera, el Grup Terraza o del sector de la comunicació; i hi ha representació pública, amb membres del Consell Comarcal, i dels ajuntaments de Colera i Peralada. A més, també tenim un representant dels espais naturals, en Josep Espigulé, amb idees trencadores i disruptives, que són les que necessitem ara, en plena fase de brainstorming. Ara estem en plena fase de diagnosi, és a dir, decidint els objectius que durem a terme, i presentarem el pla d'accions el primer trimestre de l'any vinent.



- Quines mancances l'han empès a assolir el càrrec?

- Tot i els pocs recursos econòmics que es té, és cert que en els últims anys hi ha hagut un ressorgir important de l'entitat. S'han fet workshops, press trips i activitats que aporten valors als associats. De totes maneres, detactava que hi havia una falta de lideratge i la falta de concreció d'un projecte estratègic a llarg termini. Cal preguntar-se: «On volem veure l'Empordà d'aquí a deu anys, a escala turística?». Al meu projecte de presidència he marcat uns objectius assolibles que hem d'aconseguir. Vist des de fora, detectava que es feien determinades accions per beneficiar a sectors concrets, i és molt important anar-ho fent, però cal tenir present cap a on cal anar.

- Llavors, l'objectiu principal és marcar un camí a seguir?

- Sí. Traçar una direcció permetrà optimitzar recursos. Hem de treballar temes troncals que beneficiïn a tothom perquè els nostres projectes han de ser aglutinadors de territori. A banda d'això, em plantejo dos objectius més. El primer és desestacionalitzar el turisme ampliant la temporada. Ens juguem la temporada en 30 dies, l'última setmana de juliol i fins al 20 d'agost. Tot i això, tenim un maig, juny, setembre i octubre fantàstics, i ho hem d'aprofitar. El segon objectiu és pensar en la qualitat dels visitants, i no la quantitat. Està bé que vinguin molts visitants, però han de venir amb la butxaca plena.

- Què vol dir que els seus projectes aglutinen territori?

- Posaré un exemple. Un turista no ve només atret per un tast de vins o una observació astronòmica. Un turista ve atret pel destí. I un cop és aquí, cal vendre-li tots els serveis complementaris que tenim, i que torni a casa el més buit possible de diners.

- És una marca que ven, l'Empordà?

- Sí, i l'hem de potenciar. És el que ens fa únics. Som el millor lloc del món per veure multitud de coses diferents ben a prop l'una de l'altra. Si som capaços de promocionar això, serem exitosos perquè la gent vindrà.

- Ha apuntat que Empordà Turisme tindrà un vincle fort amb la gastronomia?

- Ens hem de focalitzar molt amb aquest actiu potencial que tenim. En aquest mandat volem pensar gran, i per assolir grans objectius buscarem aliances. Hi ha una gran voluntat d'Empordà Turisme d'unificar esforços amb entitats com l'Associació d'Hostaleria per arribar a objectius molt ambiciosos, en matèria gastronòmica. Un altre front per explotar és el nostre atractiu natural, posant èmfasi en el senderisme o el ciclisme, que són activitats que es poden fer tot l'any, i ens permetran treballar més mesos i millor.

- Com s'organitzarà la junta?

- Es formaran comissions de treball amb alguns dels membres de la junta, que treballaran per buscar propostes de promoció per als nostres associats. Aquestes comissions seran sectorials, i la idea és que a les juntes es portin els deures fets i es puguin debatre aquestes propostes. Empordà Turisme no ha de ser un ens que es reuneixi un cop al mes dues hores i prou. Hi ha d'haver molta feina prèvia a les nostres trobades.

- En quins futurs projectes es treballa?

- En pocs mesos espero poder avançar un projecte molt ambiciós per al territori que es cou a foc lent. Tenim molt clar cap a on volem anar.

- Què els diria als possibles futurs socis d'Empordà Turisme?

- Els diria que guanyaran en visibilitat, i formaran part d'un projecte que els generarà avantatges. Els animo que vinguin i escoltin què diem a les assemblees, i així captar quina és la nostra estratègia de futur. Després, que mirin si el nostre projecte pot tenir sentit dins del seu negoci.