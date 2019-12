L'oli nou de l'Empordà arriba a Figueres amb la complicitat de La Cuina del Vent

Després d'un parèntesi de tres anys, la DOP Oli de l'Empordà ha tornat a triar Figueres per a fer la primera presentació pública de la nova anyada. L'acte ha tingut lloc a la plaça de Catalunya de la capital empordanesa, just al costat del mercat de la fruita i la verdura. Els restauradors del col·lectiu La Cuina del Vent han fet costat al nou oli, amb la seva presidenta, Roser Bronsoms, al capdavant. També hi han estat presents el nou president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra; el president de la DOP, Simon Casanovas; el coordinador de la Càtedra del Vi i de l'Oli de l'Empordà, Josep Maria Dacosta i els regidors figuerencs Ester Marcos i Xavier Amiel.

Casanovas ha explicat a l'EMPORDÀ que "la previsió de la collita d'olives d'aquest any ens pot permetre elaborar mig milió de litres d'oli. Hem volgut tornar a fer una presentació com cal a Figueres perquè és la capital de l'Empordà i creiem que hem de potenciar aquest fet. Estem molt agraïts a La Cuina del Vent per la seva presència i suport incondicional. La col·laboració ens fa ser millors davant dels clients. Volem que tothom sàpiga que ja tenim l'oli nou aquí", ha afegit.

Per Miquel Gotanegra "l'oli, com el vi o el peix, són productes que aporten un gran valor afegit als atractius de la nostra comarca. Aquesta presentació és molt important per a la promoció del territori i per això el sector de l'hostaleria hi estem presents amb ple convenciment de la necessitat de seguir treballant tots junts per a fer de l'Empordà una destinació indiscutible".

Roser Bronsoms, per la seva part, planteja una pregunta clau: "què faríem a les nostres cuines sense el gran oli de l'Empordà?". "L'oli és l'or groc dels fogons -afegeix-, i dóna als nostres plats un sabor molt reconeixible i diferent del de la gent que cuina amb mantega".

Els assistents han pogut degustar el nou gelat d'oli d'oliva elaborat pel mestre gelater Hervé Corvitto de Gelats Angelo mentre podien escoltar el recital ofert per Neus Mar i Emilio Sánchez. "L'oli i el vi, amb la seva excepcional cuina, són les targetes de presentació del nostre Empordà", recordava Gotanegra mentre felicitava Casanovas per haver recuperat aquesta iniciativa.