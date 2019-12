Ryanair impedeix volar una jove amb la seva cadira de rodes elèctrica

La companyia aèria Ryanair impedirà volar a una passatgera valenciana amb la seva cadira de rodes el proper 9 de desembre. Així ho ha denunciat en xarxes socials Belén Hueso, una veïna d'Alboraia que tenia pensat passar el pont de desembre a Sevilla i tornar en un vol de la companyia irlandesa, però que s'ha vist sorpresa per la negativa de l'empresa per acceptar la seva cadira de rodes, element indispensable per a la seva mobilitat.

L'afectada viatjarà fins a la capital sevillana en AVE, però per al seu retorn a València havia comprat dos bitllets amb Ryanair. En el registre que han d'efectuar les persones amb diversitat funcional que necessiten assistència o facturar la cadira de rodes, Hueso va emplenar la documentació però l'aerolínia va rebutjar de manera posterior el trasllat de la seva cadira elèctrica "perquè asseguren que no hi ha capacitat suficient en el celler de l'avió", explica Hueso.

La companyia informa en el seu web que "es permet als clients viatjar amb la seva pròpia cadira de rodes elèctrica / escúter de mobilitat" i recomana informar de la mida i pes de la cadira amb antelació, cosa que l'afectada va fer. Ryanair limita a dues cadires per vol la capacitat dels seus avions. A més, al·leguen que "raons de seguretat" per acceptar únicament les cadires "que continguin bateries seques, de gel o de ions de liti", com és el cas de la valenciana.

No obstant això, en les explicacions que aquesta valenciana i la seva família han aconseguit per part de la companyia a través de xat d'atenció a client, l'aerolínia de baix cost al·lega que "la cadira és massa alta" i que no cap al celler de l'avió, explica Hueso, que mostra la seva sorpresa perquè "mai m'havien dit una cosa així".

La companyia indica al seu web que les dimensions de les cadires de rodes "plegades no han d'excedir 81 cm (alt), 119 cm (ample) i 119 cm (llarg)". No obstant això, el model de cadira que utilitza Hueso no permet que es plegui i té unes dimensions de 102 centímetres d'alt.

Segons relata aquesta valenciana, des de l'aerolínia li van proposar "viatjar amb una cadira manual i plegable" però Hueso està afectada per l'Atàxia de Friedreich, una malaltia rara neurodegenerativa que li impedeix fer ús d'un vehicle de propulsió manual, de manera que l'alternativa que li va proposar la companyia no era vàlida.

Davant d'aquesta situació, va demanar a través del servei d'atenció a client el reemborsament de l'import dels dos bitllets comprats, però Ryanair "ens ha dit que no torna els diners en cap concepte". No obstant això, l'empresa ha contactat amb l'afectada als 50 minuts de publicar-se aquesta informació al diari Levante, i per via telefònica l'ha informat que li reemborsarà l'import íntegre dels bitllets en els pròxims set dies.

Hueso i la seva germana, amb la qual viatjarà a Sevilla, han hagut de comprar una altra companyia 2 bitllets més per tornar de la ciutat andalusa a València. Afegeix que presentarà "les reclamacions necessàries per acabar amb aquestes situacions tan indecents".