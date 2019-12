Un 66% dels comerciants perceben un elevat tancament de botigues al seu carrer, segons PIMEComerç

Un 66% dels comerciants perceben un elevat tancament de botigues al seu carrer o eix, segons una enquesta publicada aquest dijous per PIMEComerç. On més es percep aquesta davallada del petit comerç és a la demarcació de Girona (90%), seguida de Lleida (89,7%), Tarragona (82,7%) i Barcelona (73,4%). L'estudi indica que un 54% dels botiguers catalans asseguren que podran seguir amb el seu negoci durant l'any 2020 però amb dificultats, mentre que són un 43,7% els que confien continuar sense problemes. De fet, un 1,84% admeten que la seva situació és complicada i preveuen tancar l'any que ve, un percentatge que a nivell territorial s'eleva al 3,6% entre els comerciants de Tarragona i al 2,9% entre els de Lleida.

A la demarcació de Barcelona el nombre d'enquestats que preveuen tancar el 2020 és del 0,83%, mentre que a Girona cap comerciant enquestat ha marcat aquesta opció, segons PIMEComerç, malgrat que és on es els botigues noten un major tancament de botigues.

L'estudi també ha preguntat per la campanya de Nadal, que un 77% dels comerciants creuen que farà augmentar les vendes. Els més optimistes són els comerciants de Tarragona, amb un 82,7% preveient més vendes per Nadal, i els que ho són menys són els gironins, on només la meitat pronostiquen un increment. A Barcelona el 79,9% dels botiguers preveuen vendre més per Nadal, mentre que a Lleida són un 64,1%.

D'altra banda, la immensa majoria dels comerciants catalans, un 83%, no té previst fer rebaixes durant les Festes, i un 79% tampoc vendrà per Internet. Els comerciants de Girona són els que menys intenció tenen de vendre per Internet (90% no ho faran), seguits pels de Lleida (89,7%), els de Tarragona (82,7%) i els de Barcelona (73,4%).