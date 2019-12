La botiga càrnica Fricash de Figueres canvia el nom per Masia Empordà

Masia Empordà by Fricash és el nom comercial que, a partir d'ara mateix, substituirà Fricash, la coneguda botiga de carn situada a la carretera de Roses de Figueres, a tocar el recinte firal. Aquest canvi de nom, juntament amb la renovació total de tots els elements gràfics de la marca, és el primer pas del pla estratègic que la companyia de capital empordanès ha dissenyat per als pròxims cinc anys.

Montse Joana, directora i sòcia de Masia Empordà, destaca «la il·lusió que suposa per a la direcció i per a tot l'equip aquesta renovació profunda que estem fent. Això ens dona molta energia i moltes esperances en el futur de l'empresa». La direcció i l'equip de Masia Empordà és exactament el mateix, i l'establiment també està situat al mateix lloc. Segons reconeix la seva directora, «tenim ganes de créixer i d'obrir més establiments de Masia Empordà a diferents punts estratègics de la demarcació de Girona. Hem de fer les coses a poc a poc, però tenim moltes ganes de fer aquest somni realitat».

Aquesta il·lusió per fer que aquest projecte creixi ha fet prendre la decisió de canviar el nom de Fricash per un nom com Masia Empordà, més càlid i més proper al consumidor. Joan Congost, cap de producció i també soci de la companyia, comenta que «el fet de tenir un nom molt industrial feia que, a vegades, gent de Figueres i de l'Empordà pensés que érem majoristes i que no podien venir a comprar com a particulars».

A més, Congost explica que «incorporar el nom de la comarca al nostre nom comercial ens agrada molt. Portem l'Empordà a la sang, treballem amb els productors d'aquí i venem productes d'aquesta terra. És on hem nascut i viscut, i ara ens sentim molt ben representats per la nostra marca».

La nova imatge de l'establiment Masia Empordà by Fricash de la carretera de Roses.

Masia Empordà neix amb uns valors molt consolidats i interioritzats, perquè també són els valors dels propietaris i de l'equip. Jordi Congost, cap de l'obrador i el tercer soci de l'empresa, ens explica: «Tal com deia en Joan, nosaltres som part d'aquesta terra, i volem treballar amb els ramaders d'aquí, i que la gent sàpiga qui són, perquè també formen part de la nostra marca. El producte que venem és d'una qualitat extraordinària, i sense la feina d'aquests ramaders de casa no podríem tenir aquest producte».

Masia Empordà és una marca que té com a pilar estructural el benestar animal. Segons Montse Joana, «nosaltres estimem els animals, i a la nostra botiga només venem carn d'animals que sabem que han estat ben tractats durant la seva vida. Per això només treballem amb productors que també senten aquesta estima pels animals».

Masia Empordà by Fricash és, doncs, un establiment amb seu a Figueres que es renova en profunditat i que vol, com a objectiu principal, «fer que els seus clients redescobreixin l'autèntic gust de la carn».