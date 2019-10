Caixabank aconsegueix 65.749 litres de llet per al Banc dels Aliments de Girona

L'acció solidària «Cap nen sense bigoti», impulsada per l'Obra Social 'la Caixa' i CaixaBank a favor del Banc dels Aliments, ha recaptat 65.749 litres de llet a Girona, que arribarà a 5.479 menors en risc de vulnerabilitat social, que podran accedir a aquest aliment d'aquí a final d'any.

Al conjunt de Catalunya, més de 64.400 menors en risc de vulnerabilitat social podran accedir a aquest aliment durant els pròxims tres mesos, gràcies als 773.231 litres de llet recollits. En total, la recaptació de llet puja a 2,5 milions de litres a tot Espanya, un 60% més que l'any anterior. Aquesta quantitat serà lliurada a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), que és qui distribueix la llet entre els bancs d'aliments provincials i que, al seu torn, farà arribar la llet a 212.989 menors en risc d'exclusió.

Durant les tres primeres setmanes de campanya, la gran recollida de llet ja va superar la xifra de l'edició passada, 1,5 milions de litres de llet. El dia 8 de juny passat es va batre el rècord de recaptació diària en una causa de fund-raising de l'Obra Social 'la Caixa', amb l'equivalent a 130.344 litres en un sol dia.

L'Obra Social 'la Caixa' va fer una aportació inicial de 200.000 litres de llet, amb la qual va posar en marxa la recollida. CaixaBank, d'altra banda, ha posat al servei de la campanya la seva xarxa de 4.000 oficines, que n'han fet difusió per aconseguir que els ciutadans se sumin a la recollida a través de microdonatius. A més, per tenir un abast més gran, l'entitat financera ha posat tots els seus canals digitals —agrupats a CaixaBankNow— a disposició dels ciutadans, a més d'habilitar donacions a través de l'enviament de SMS. Els 60 centres de gent gran de l'Obra Social 'la Caixa' de tot el territori també s'han sumat al lliurament físic de cartrons de llet.

Més de 234 entitats socials han contribuït a la recollida de llet, amb l'ajuda de 806 voluntaris de 'la Caixa' que hi han col·laborat a través de 535 activitats satèl·lit i més de 1.324 hores de voluntariat. Els voluntaris de 'la Caixa', en coordinació amb els bancs d'aliments provincials corresponents, han organitzat punts de recollida en supermercats i durant les activitats esportives i a l'aire lliure.

A més, la campanya ha comptat amb la complicitat i la solidaritat de personalitats del món de l'esport, el cinema i la televisió que s'han posat el bigoti per les famílies desafavorides en el marc de l'acció de recollida de llet d'aquest any. Els actors Antonio Banderas, Iván Sánchez i Jesús Vidal, guanyador del Goya per Campeones; els presentadors Carlos Sobera i Elsa Anka; el futbolista de l'Al-Sadd Sports Club Gabriel Fernández, i clubs com l'Atlético de Madrid, l'Albacete Balompié i el Málaga CF són només algunes de les persones i entitats que han prestat el seu suport a la iniciativa.

Actualment, els bancs d'aliments associats a la FESBAL atenen 1,2 milions de persones a tot Espanya —de les quals 225.000 són infants d'entre 1 i 14 anys— que tenen dificultats per accedir regularment al consum d'aliments bàsics, com ara la llet, amb vista a una dieta equilibrada.

Un de cada tres menors està en risc de pobresa a Espanya, segons la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social (taxa AROPE). Tot i que la llet és un dels aliments més sol·licitats per les entitats socials que atenen col·lectius en risc d'exclusió, encara no se'n recull en una quantitat suficient per garantir-ne un consum mínim en famílies en situació de vulnerabilitat.