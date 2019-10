La Xina cria porcs gegants de la mida d'óssos polars davant l'escassetat de carn

Granges de la Xina han començat a criar porcs gegants de la mida d'óssos polars davant l'epidèmia de pesta porcina africana, que ha provocat una escassetat de carn en el gegant asiàtic, segons ha informat aquest dilluns el diari local 'South China Morning Post' .

L'animal, d'uns 500 quilos, forma part d'un ramat criat per esdevenir porcs gegants. Alguns d'aquests porcs es poden vendre per uns 10.000 iuans (1.273 euros), el que suposa més del triple de l'ingrés mensual mitjà d'un granger de Nanning, la capital de la regió de Guangxi Zhuang, on ja s'ha registrat aquesta pràctica.

Les autoritats locals a la Xina s'han vist forçades a impulsar la producció de carn porcina davant la creixent escassetat d'aquest aliment. Per això, la idea de criar porcs més grans s'està estenent per diverses zones del país, que es troba encara sumit en una disputa comercial amb els Estats Units.

L'espècimen criat per grangers com Pang Cong és més pesat que un ós polar mascle adult. A la província nord-oriental de Jilin, d'altra banda, els alts preus de la carn porcina estan portant els agricultors a criar porcs de pesos compresos entre els 175 i 200 quilos, per sobre del preu normal --uns 125 quilos-.

Aquesta tendència no és exclusiva de les petites granges. Grans productors carnis com Wens Foodstuffs ja han posat en marxa l'augment del pes dels porcs.

La pesta porcina africana és fatal i altament contagiosa per als porcs, però no afecta els humans. Des que es va registrar el primer brot a la Xina a principis d'agost de 2018, el virus s'ha propagat per tot el país i fins i tot Vietnam.

Les mesures preventives inclouen desinfectar les granges i restringir la venda de carn de porc i carn processada, entre d'altres. Els animals infectats són sacrificats.