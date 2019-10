Els hotels de luxe de la Costa Brava, satisfets amb les xifres de la temporada 2019

Els hotels que formen part de la marca Costa Brava Hotels de Luxe valoren molt positivament els resultats de la temporada turística del 2019. Els hotelers expliquen que s'ha superat el 90% de l'ocupació al juliol, i el 95% a l'agost. També destaquen l'augment del 5% d'ocupació del primer semestre, malgrat un final d'abril i un maig complicats, en part per causes meteorològiques.

El sector destaca l'augment de les reserves a darrera hora i el preu mitjà de l'habitació, que atribueixen a millores contínues dels hotels i l'excel·lència dels serveis, cosa que permet fidelitzar clients d'alt poder adquisitiu.

Pronòstic de bons resultats

Segons els professionals, durant la tardor també es registraran bones xifres, tant per a clients particulars com per a grups d'empresa, casaments i altres esdeveniments.

L'associació aplega els principals hotels de quatre i cinc estrelles del litoral gironí. De l'Alt Empordà, els que formen part de l'associació tenen tots cinc estrelles, i són: l'Hotel de Peralada; i el Terraza i el Vistabella, de Roses.