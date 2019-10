Això és el que has de fer perquè et sobrin diners a final de mes

Això és el que has de fer perquè et sobrin diners a final de mes | Shutterstock

Estalviar s'ha convertit actualment en una activitat obligatòria per a la gran part de la societat. Són milions els ciutadans que en els últims anys han vist com el seu poder adquisitiu ha anat decaient, minvant els seus ingressos i augmentant les seves despeses.

Aquesta situació n'ha obligat molts a fer miracles per no quedar-se en números vermells a final de mes, afinant els seus comptes i intentant prescindir de despeses supèrflues. Encara que bé és cert que estalviar no és fàcil, sempre és més fàcil aconseguir-ho amb una mica d'organització i planificació.



Analitza les teves despeses

Abans de començar a estalviar és important saber exactament en què gastem els diners. Comença apuntant totes les despeses que facis al llarg del mes en una llibreta, incloent fins i tot els cafès en bars. Organitza'ls per categories, és a dir, els diners destinats a l'alimentació, al transport, etc. D'aquesta manera, al final del mes seràs conscient de totes les teves despeses i de les que són prescindibles.

Shutterstock

Crea un pressupost

Un cop conegudes les despeses mensuals, estableix un pressupost per a cada categoria en funció dels teus ingressos, intentant no superar-lo en cap circumstància. Estableix després d'això un objectiu d'estalvi per conèixer i tenir sempre present quin és el nostre objectiu.



Analitza el teu progrés mensual

Encara que sembli una cosa òbvia, no està de més recordar que de res serveix establir metes si no es compleixen. Mes a mes hauràs revisar les progressos per veure si t'acostes als teus objectius d'estalvi. A més, analitzar els teus avenços t'ajudarà a identificar i fer front als problemes que et vagin sorgint.



Evita les compres per impuls

Si el producte a comprar no cal, caldrà esperar fins a final de mes per donar-nos aquest caprici, sempre que no superi els límits marcats anteriorment. Aquestes compres compulsives solen ser les que es realitzen, encara que no sempre, a través d'Internet.

Shutterstock

Les 3R: reduir, reutilitzar, reciclar

Sempre cal tenir en compte la regla de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Això ajudarà a conscienciar tant a adults com a nens amb el benestar sostenible i el consum responsable. Els més petits de la casa poden aprofitar no només la roba o els juquetes, sinó els estoigs, llibretes, motxilles, llapis, etcètera, d'altres anys anteriors o d'altres nens. Molt de compte amb els productes de moda, temptacions gens recomanables per a la butxaca.



Estudia els serveis alternatius

Moltes vegades ens centrem en les despeses imprevistes o en la cistella de la compra i passem per alt altres desemborsaments mensuals ja fixos. No obstant això, és important dedicar temps a estudiar les condicions de serveis que tenim ja contractats (com la factura de la llum, la tarifa de dades del mòbil, les assegurances, etc.) i buscar alternatives que s'adaptin millor als nostres ingressos.

Shutterstock

Redueix les despeses a casa

Adoptar petits hàbits com apagar els llums, usar bombetes de LED, utilitzar electrodomèstics eficients o aprofitar la capacitat de càrrega de rentavaixelles i rentadora t'ajudarà a estalviar uns diners al final de mes baixant el consum de la factura.



Més per menys

Aprofitar els descomptes, les ofertes i decantar-se per productes de marca blanca pot arribar a suposar un estalvi important. És important no oblidar-se de fer una llista de la compra i cenyir-se a ella: pensar els productes abans de sortir de casa evitarà temptacions supèrflues.

Shutterstock

Evita les comissions innecessàries

Tampoc està de més recordar que els pagaments no realitzats a temps, les pèrdues de targetes o treure diners d'un caixer d'un altre banc generen petites comissions innecessàries. Per això és important revisar detalladament l'estat dels nostres comptes i reportar amb el banc qualsevol despesa no reconeguda.



