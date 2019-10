Castelló dona continuïtat a les formacions per al sector comercial i empresarial

Els dimarts dimarts 8 i 15 d'octubre continuen les jornades formatives adreçades al sector comercial i empresarial de Castelló d'Empúries per a la tardor, organitzades per l'àrea de Promoció Econòmica i Comerç, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona i el suport de l'Associació de Comerciants i Empresaris. Les jornades tracten sobre com aprofitar el Feng Shui per impulsar la bona marxa del negoci i fer uns aparadors atractius.

Les últimes jornades del calendari, previstes per als dies 5 i 7 de novembre, estaran dedicades a la creativitat comercial en èpoques de canvi.

Totes les sessions comencen a les 14.00 hores i finalitzen a les 16.00 hores, a la capella de Santa Clara. La formació és gratuïta i les places estan limitades. Cal inscripció prèvia en aquest web jornades.feslabossa.cat.

Aquestes formacions especialitzades tenen l'objectiu ajudar amb eines i recursos pràctics als participants per tal d'adaptar-se als nous reptes, enfortir la competitivitat del seu negoci i contribuir a la millora de l'economia local. Estan finançades pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i els fons FEDER dins el "Programa de apoyo al comercio minorista 2019".