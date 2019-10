El 80,5% de les empreses tecnològiques gironines preveu augmentar la facturació

El 80,5% de les empreses centrades en noves tecnologies a les comarques gironines preveu augmentar la facturació aquest 2019, segons una enquesta realitzada per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG). Durant el 2018 el 68,3% dels negocis que formen aquesta associació ja van registrar una crescuda en la facturació, mentre que el 12,2% va notar una disminució. Per altra banda, el 69% de les empreses ha destacat que un 25% de les seves vendes es queden a la demarcació de Girona, fet que demostra la importància del mercat local. Tot i així, l'AENTEG ha recollit una preocupació per part dels directius a l'hora de contractar personal qualificat a les seves empreses.

La falta de qualificació en la mà d'obra ha estat la principal preocupació del 61,9% de les empreses que ha participat en un estudi elaborat per l'AENTEG. Més de la meitat (un 52,4%) dels negocis que han respost l'enquesta va augmentar la seva plantilla durant el 2018. A més, un 47,6% tenen la voluntat de seguir contractant gent nova aquest 2019.

El perfil de treballador que busquen aquestes marques són tècnics informàtics, electrònics i telecomunicadors. De tota manera també hi ha una demanda important de personal en el sector comercial.

Per altra banda, un 21,4% de les empreses enquestades han internacionalitzat més d'un 25% de les seves vendes durant el 2018. Per contra, el nombre de negocis amb un percentatge de vendes elevat a l'estat espanyol s'ha reduït fins al 28,6%.