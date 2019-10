Foment preveu augmentar un 5% de passatgers a Catalunya i assolir el 8,4% a Girona

El Ministeri de Foment preveu que l'increment de seients programats durant la temporada d'hivern als aeroports catalans superi el 5% en comparació amb l'any passat i que s'assoleixi el 8,4% en el cas del de Girona. Aquest és un dels temes que s'ha tractat aquest dijous en el marc de la reunió del Comitè de Coordinació Aeroportuària que s'ha celebrat a Barcelona. Durant la mateixa també s'ha donat a conèixer un increment del 5% dels passatgers a l'aeroport del Prat i una millora de la puntualitat de 10 punts percentuals. El ministeri ha valorat positivament la iniciativa 'BCN a Punt', impulsada per millorar la qualitat i la regularitat de les operacions al Prat.

Des de Foment han defensat que el pla ha permès «millorar el funcionament» de l'aeroport durant l'estiu en un context de «congestió de l'espai aeri europeu» que afecta especialment Barcelona per la seva situació geogràfica. Entre les mesures introduïdes ha destacat nous mitjans de coordinació entre les companyies, Enaire i Aena, millors eines de predicció meteorològica per disminuir els retards o la incorporació de més recursos de control aeri i l'optimització dels procediments d'aproximació.

En línies generals, s'ha fet un «balanç positiu» de la iniciativa ja que tot i l'augment del trànsit «s'ha produït una reducció notable del nivell de retards i una operativa més robusta, que inclou una major coordinació entre els actors implicats i redunda en més qualitat per al passatger». Pel que fa les cancel·lacions, s'ha passat de les 22 diàries de l'estiu del 2018 –sobre un total d'uns mil vols diaris- a les nou d'enguany.

Un cop finalitzat l'estiu, Foment continuarà desplegant la iniciativa 'BCN a Punt' i preveu millorar els procediments operatius, els recursos per a la gestió del trànsit aeri i es continuarà treballant conjuntament amb les companyies per assolir una operativa «cada cop més eficient». Tenint en compte la gran influència de la congestió de l'espai aeri europeu en l'operativa de Barcelona, Foment «continuarà treballant activament per fer realitat les mesures que s'estan impulsant per a la modernització del Cel Únic Europeu».

A la reunió hi han assistit la secretaria general de Transport de l'Estat, María Jose Rallo, i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.