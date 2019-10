Roses i Palamós acolliran al 2020 la 56a assemblea general de Medcruise

En el marc de l'assemblea general de l'Associació de Ports de Creuers de la Mediterrània (Medcruise) que té lloc aquests dies a Antibes (França), el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, i el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, en representació de la marca Costa Brava Cruise Ports, han anunciat avui dimecres que del 26 al 29 de maig de 2020 s'organitzarà la 56a assemblea general de Medcruise a la Costa Brava, on el port de Roses i el de Palamós seran els protagonistes.

A més, l'esdeveniment consolida la projecció internacional que estan adquirint els ports de Palamós i Roses, les seves poblacions i la destinació turística dins del sector dels creuers.

A l'acte s'ha presentat el nou vídeo promocional dels ports de Palamós i Roses i la destinació Costa Brava, en què es mostren les activitats culturals, gastronòmiques, esportives i d'oci que es poden fer a la demarcació de Girona, i que ha estat molt ben rebut pels assistents. L'organització d'aquest esdeveniment és fruit del treball conjunt de les institucions i entitats membres de Costa Brava Cruise Ports, que el 2014 van sol·licitar a Medcruise l'organització d'una assemblea. Des d'aleshores han treballat perquè l'organització de l'assemblea a la Costa Brava sigui una realitat i perquè la seva consecució sigui un èxit.

El 2020, els ports de Palamós i Roses i la destinació acolliran durant tres dies un dels esdeveniments més rellevants de la indústria europea de creuers, en què participaran una desena de companyies, un centenar de ports de la Mediterrània amb trànsit de creuers, operadors turístics i patronats de turisme. Joan Pere Gómez Comes ha comentat: «És una gran satisfacció per al Govern celebrar per primer cop en la història un dels esdeveniments cabdals de la indústria de creuers a la Costa Brava». Gómez Comes ha afegit: «Serà una gran cita del sector i una gran oportunitat per al port de Palamós i la seva destinació, que durant tres dies seran els referents per a les companyies, els operadors turístics i els ports més representatius de la Mediterrània».

Per la seva banda, Jordi Masquef ha manifestat que «per a la Costa Brava serà un repte important acollir aquest rellevant esdeveniment de la indústria de creuers mundial» i ha afegit que «el sector turístic de la demarcació està preparat per exhibir els atributs i serveis de qualitat que la destinació ofereix als professionals del sector i als visitants que arriben amb creuer».



Medcruise

Medcruise es va crear l'any 1996 per promoure la indústria de creuers a la Mediterrània i ajudar els membres associats proporcionant xarxes i oportunitats de desenvolupament promocional i professional. Actualment, l'associació la componen 130 membres que representen més d'un centenar de ports del Mediterrani, el mar Negre, el mar Roig i la zona de l'Atlàntic. A més, hi ha 35 membres associats amb representació de patronats de turisme, agents portuaris i altres associacions del sector.

El port de Palamós, des de 1998, i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des de 2013, són socis de Medcruise.