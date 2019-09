Venca presenta un ERO per acomiadar 68 treballadors

Venca ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar 68 treballadors d'una plantilla de 254, segons ha informat CCOO. Segons el sindicat,l'expedient inclou el tancament definitiu de la botiga de la Ronda Universitat de Barcelona. CCOO veu "desproporcionat" el número d'acomiadaments plantejats en aquesta companyia de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i ha plantejat la seva preocupació per les condicions laborals i la sobrecàrrega de treball de les persones que es quedaran. El sindicat ha explicat que durant la negociació apostarà per sortides voluntàries no traumàtiques i garantir unes "condicions dignes" del personal que mantindrà el lloc de treball.