Feines ben pagades que gairebé ningú vol fer

Bomber, policia, infermera o mestra són alguns dels llocs d'ocupació amb què somiem des que som petits. Són treballs bonics i en la majoria dels casos, molt reconeguts, fins i tot econòmicament.

En la banda oposada es troben altres professions molt poc atractives, a les que molt poca gent es postula però que no obstant això també estan molt ben pagades:



1. Tanatopràctic

Són els encarregats d'arreglar, restaurar i preparar els cadàvers per a les sales de vetlla. També s'encarreguen de vestir i arreglar els cossos segons les peticions dels familiars. Un treball difícil i poc agradable pel qual les empreses paguen entre 1.700 i 2.000 euros mensuals. La taxa d'atur en aquest sector és, a més, molt baixa.

Com a tanatopractor poden treballar els metges especialitzats en tanatologia i tanatopràxia. A Espanya també poden optar a aquest lloc de feina les persones que realitzen cursos especialitzats en el sector. Hi ha centres formatius que ofereixen la titulació necessària amb cursos de poc més de 200 hores.



2. Escombriaire

Netejar i recollir les escombraries dels altres no és l'ocupació que un desitja quan s'incorpora al mercat laboral, però el sou dels escombriaires a Espanya no està gens malament, ja que va des dels 24.000 als 30.000 euros per 35 hores setmanals depenent de la ciutat.



3. Sexador de pollets

Diferenciar si un pollet és femella o mascle. Aquest és el treball que realitzen els sexadors de pollets, una ocupació amb la qual ningú somia, però que no és gens menyspreable, ja que al Regne Unit per exemple aquests professionals poden ingressar fins a 4.000 euros. A Espanya, però, el salari és força més baix . Això sí, la formació per ser capaç de distingir el sexe d'animal en només 4 segons és de gairebé tres anys. Aquesta és la raó fonamental per la qual hi ha dèficit de treballadors i se'ls paga tan bé.



4. Controlador de plagues

El sou de fumigador o controlador de plagues ronda els 30.000 euros bruts a l'any. És una feina en què poques persones volen treballar ja que aquests professionals s'exposen a substàncies químiques perilloses per a l'ésser humà per acabar amb puces, coloms o nius amb escarabats, rates, abelles, vespes o serps.



5. Escriptor tècnic

Ser escriptor és el somni de moltes persones, però redactar manuals, guies tècniques o instruccions pot ser tot un malson per als més creatius.

Aquest perfil és actualment demandat per a molts tipus de companyies diferents, des d'informàtiques fins a farmacèutiques i el salari que ofereixen és d'allò més interessant. Els redactors tècnics més especialitzats poden arribar a cobrar uns 50.000 euros anuals.