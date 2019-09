Fabricants i venedors de cotxes exigeixen ajuts per renovar el 60% d'un parc mòbil «molt envellit»

El parc mòbil de Catalunya, amb uns 3,5 milions de cotxes, està "molt envellit" i s'hauria de renovar en un 60% per reduir els nivells de contaminació i promoure la seguretat, segons els fabricants i venedors d'automòbils. De fet, sis de cada deu cotxes catalans ja superen la dècada d'antiguitat, i un terç tenen més de 16 anys, segons les dades de FECAVEM, la patronal catalana de l'automoció. "Són dades preocupants", afirma a l'ACN Joan Blancafort, secretari general de FECAVEM. Coincidint amb l'entrada en vigor, l'1 de gener, de les restriccions als vehicles més contaminants a Barcelona, un altre dels lobbys del sector, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC) adverteix que calen "incentius" per renovar cotxes però també mesures per ampliar la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o el car-sharing.

"Com més triguem a posar en marxa un sistema de suport i ajuda a la compra del vehicle, estimulant la demanda i retirant els més ineficients, pitjor pel sector i per l'economia en general", explica Blancafort, que recorda que l'automòbil representa aproximadament un 10% del PIB català. Tot i que admet que la zona de baixes emissions de Barcelona pot ajudar a augmentar la venda de cotxes, Blancafort no se'n mostra partidari.

"No és la mesura adient", afirma el també secretari general del Gremi del Motor. Segons diu, comparteixen amb l'administració la "necessitat de protegir la qualitat de l'aire i la salut de les persones", però aposten per buscar la "complementarietat entre l'oferta de transport públic i transport privat".

"Restringir, per nosaltres, no és la via", afirma Blancafort, que diu que el que cal és ajudar a retirar de la circulació els vehicles més contaminants "de manera progressiva", i no prohibint la circulació sense oferir ajuts per comprar vehicles nous als qui no se'ls poden permetre.

Pels fabricants de cotxes, però, la mesura és l'adient. "Esperem que tingui un impacte positiu en la renovació del parc mòbil", explica la directora de comunicació de l'ANFAC, Noemí Navas. Segons ella, la restricció que s'introduirà a Barcelona, que ja s'aplica en altres ciutats europees com Londres, París, Berlín o Madrid, "promou que un ciutadà que té un vehicle molt antic intenti renovar-lo".



Un "pla de xoc" pel sector



"Que la gent es canviï el cotxe perquè no té més remei no és la lectura que veiem correcta, qualsevol restricció de l'ús del vehicle ens resulta perjudicial", insisteix, per la seva banda, Blancafort. Des de la patronal de venedors de cotxes demanen "mesures estructurals" per promoure la renovació dels vehicles, i lamenten que la inestabilitat política, amb la manca continuada de pressupostos i governs curts, dificulten el procés.

"Es necessita un pla de xoc", afirma, en la mateixa línia, Noemí Navas, fent una aposta, també, pels vehicles d'emissions zero i els elèctrics. "Un pla d'estímuls a la compra hauria d'estar ben dotat econòmicament i ser estable en el temps, perquè no generi distorsions al mercat i pics de demanda", puntualitza. A més, creu que en el cas dels elèctrics, haver de donar un cotxe vell a canvi dels ajuts frena algunes vendes, com en els casos de flotes d'empreses privades que no compten amb cotxes per desprendre's.

En tot cas, i malgrat la manca d'un pla clar per a la compra, les vendes de vehicles elèctrics van disparar-se un 160% a l'agost, segons FECAVEM, amb una mitjana de creixement anual del 125% a tot Catalunya. "Amb tot, no arriben a l'1,3% del total de les matriculacions que es fan a Catalunya, mentre que els híbrids són el 12%", explica Blancafort.

Des del lobby europeu Transport & Environment, la cap de vehicles nets, Julia Poliscanova, explica a l'ACN que "els vehicles de zero emissions són part de la solució, però no són suficients" pels reptes climàtics de les ciutats. "Necessitem menys cotxes, hem d'anar cap a un sistema amb més mobilitat compartida, a demanda", destaca.



Els dubtes per comprar

"Les famílies estan afectades per la incertesa política, econòmica, però sobretot pel futur del vehicle: quin cotxe compro? Els motors de combustió estan en debat, podran circular o no? Els vehicles elèctrics i híbrids estan en desenvolupament, i la gent espera que s'equiparin més", explica Noemí Navas, de l'associació de fabricants.

Per Poliscanova, del lobby Transport & Environment, el que cal és que en el paquet d'ajuts per la renovació de vehicles, s'incentivin les compres dels menys contaminants, i s'apugin els costos pels qui vulguin cotxes més perjudicials pel medi ambient, que encara ara són més barats que els ecològics.

"És important assegurar la paritat de preus entre antigues tecnologies com el dièsel o la gasolina, i les noves, com l'elèctric. Cal fer-ho bé", destaca Poliscanova. "L'any que ve veurem centenars de nous models de vehicles elèctrics assequibles al mercat europeu. Els consumidors, per exemple, de Barcelona, es beneficiaran de més opcions i de cotxes millors i més barats", afegeix.

Però tenir més cotxes elèctrics, sense la infraestructura pública per recarregar-los, tampoc servirà de res, segons els experts. "Urgeix una estratègia nacional d'instal·lació d'infraestructures de recàrrega a vies urbanes, interurbanes, autovies i autopistes", destaca Navas. Segons ella, Catalunya és la segona comunitat, darrere de Madrid, amb més implantació de vehicles elèctrics i híbrids, sobretot pels "esforços" de les empreses que compren vehicles no contaminants. També destaca que han crescut els punts de recàrrega.

Per Blancafort, el consumidor no hauria de tenir aquests dubtes a l'hora de comprar, ja que els vehicles actualment a la venda "estan homologats" i poden tenir "una vida útil llarga", fins i tot en el cas dels dièsel. "Les mesures mediambientals que s'han incorporat als dièsel de nova generació són tan importants que s'ha reduït molt el factor risc i de contaminació que se li aplicava en les generacions anteriors", destaca.

Però des d'Europa, el lobby Transport & Environment alerta que cal anar més enllà del debat sobre les zones de baixes emissions i entrar, directament a les de "zero emissions", en un nou repte pel sector. "El que és realment important per a Barcelona és no permetre cap vehicle de gas o de nou dièsel classificat com a net, sinó permetre només els vehicles de zero emissions. En aquest cas portarà realment beneficis a tots els ciutadans", conclou.