El Dia Mundial del Turisme reuneix 600 empresaris i autoritats a Masarac

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona celebra aquest dilluns, 30 de setembre, per setzè any consecutiu, el Dia Mundial del Turisme, al recinte del Castell de Biart del municipi de Masarac, de la comarca de l'Alt Empordà.

Cada any, la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona amb la celebració del Dia Mundial del Turisme, aprofita l'avinentesa per fer la valoració de l'any a nivell turístic davant de les administracions, així com per a informar-los de les preocupacions i peticions que té el sector turístic gironí.

En aquesta edició alguns dels grans temes que es tractaran es relacionaran amb les infraestructures, la seguretat, el finançament dels municipis, incidències que afecten al sector, com per exemple la fallida de Thomas Cook.

El Dia Mundial del Turisme comença a les 11.15 hores amb una recepció que tindrà lloc a l'entrada del Castell de Biart i encapçalada pel president i la junta directiva de la Federació, que rebran als convidats i autoritats. A les dotze del migdia s'inicia l'acte institucional.

Com cada any s'espera una assistència de més de 600 persones entre empresaris dels sectors turístic, de l'hostaleria i d'altres sectors, autoritats catalanes i espanyoles, representants de patronals empresarials estatals, autonòmiques i provincials i, representats dels cossos policials i d'àmbit judicial.

En aquest sentit, hi seran presents l'alcalde de Masarac, Lluís Pujol i Molas; el delegat del Govern a Girona, Pere Vila i Fulcarà; el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, Miquel Noguer i Planas; el Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon i Vives; el director general de turisme, Octavi Bono, i alcaldes i regidors de diferents ajuntaments de les comarques de Girona.