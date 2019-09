Jordi Roca desvetlla les primeres postres inspirades en aigua de Vilajuïga

Joan Fornós, director general de l'aigua Vilajuïga i Víctor Grifols Deu, conseller delegat de Grífols, han presentat el renovat recinte a l'Espai Misteri, on s'ha repassat la història antiga i més recent de les aigües.

"Des que vàrem emprendre aquest projecte, hem vist com anava creixent el seu impacte social d'una manera natural. Estem segurs que continuarà avançant, sempre d'una manera respectuosa amb la zona, la comarca i la gent", ha dit Víctor Grifols Deu.

Després de la celebració de l'acte oficial d'inauguració i de la visita a les instal·lacions -planta embotelladora i Casa de Sr. Ramon-, ha tingut lloc un còctel-dinar als jardins a càrrec de "la Cuina del Vent".

En acabar, Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca, ha desvetllat les primeres postres dedicades als 115 anys de l'aigua Vilajuïga. Es tracta d'unes postres inspirades en aquesta aigua amb una base de fruita aquosa com a fil conductor. És una esfera de caramel farcida de diversos shots. L'interior conté gotes de gelatina (formada en nitrogen) de litxis, flor blanca (saüc, acàcia, gessamí), una gelea d'aigua Vilajuïga i meló a la base, sorbet de Vilajuïga i poma verda. La idea de la flor blanca és pel simbolisme de renaixement (que té tota flor), en aquest cas blanca, com tots els altres elements de les postres perquè el color blanc simbolitza puresa i l'aigua és això.

Tots els assistents han pogut degustar la seva creació innovadora que, com no podia ser d'altra manera, tenia com a base l'aigua Vilajuïga.

A la inauguració han assistit el president i els consellers delegats de Grifols acompanyats d'autoritats com Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Pau Presas, vicepresident de la Diputació de Girona; Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona; Jaume Guàrdia, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona; Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, i Francesc Xavier Llorente Cabratosa, alcalde de Vilajuïga.