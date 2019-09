Som Energia projecta els seus primers miniparcs eòlics a Astúries i Navarra

La cooperativa gironina Som Energia projecta els seus primers parcs eòlics amb l'objectiu d'arribar a generar fins al 30% de l'energia verda que consumeixen els seus socis. Seran miniparcs d'entre quatre i sis aerogeneradors, s'aixecaran a Astúries i Navarra i l'objectiu és que siguin una realitat d'aquí a dos anys. La cooperativa, que va néixer al 2010 amb l'objectiu d'avançar cap a un nou model energètic, ja ha superat els 60.000 socis i gestiona més de 102.500 contractes d'electricitat. Sobretot de particulars, que reben a les seves llars energia 100% verda. "Perquè l'ús que fem de l'electricitat també té un impacte directe sobre el canvi climàtic", subratlla un dels seus impulsors, Marc Roselló. Per remoure consciències, Som Energia tancarà aquest divendres les seves oficines a Girona, adherint-se a la vaga mundial pel clima.

Fugir del model de les grans elèctriques basat en els beneficis i accelerar la transició cap a les renovables posant les persones al centre. Aquesta és la raó de ser de Som Energia, una cooperativa gironina nascuda ara fa nou anys que ha sabut fer-se un lloc dins l'oligopoli elèctric aixecant la bandera de la sostenibilitat.

Amb l'objectiu d'empoderar la ciutadania i "accelerar" el canvi de model energètic, la cooperativa centra la seva activitat en dues grans branques: la comercialització d'electricitat 100% verda i l'impuls de projectes de generació d'energia a través de les renovables. Aquí, els beneficis no es transformen en dividents, sinó que es converteixen en projectes per caminar cap a l'eficiència energètica.

"Tenim una xarxa de distribució on s'hi bolca tota l'energia, sigui d'origen fòssil, renovable o nuclear; i per tant, el canvi passa per impulsar que hi hagi més energia verda en aquest riu d'electricitat", subratlla Roselló. Però no només això. "El canvi també passa perquè cadascun de nosaltres sigui conscient de quin ús dona a aquesta energia", hi afegeix l'impulsor de la cooperativa.

D'ençà dels seus inicis, Som Energia no ha parat de créixer. I de fet, a tres mesos per tancar l'any, ja s'han superat les previsions que es feien per a aquest 2019. La cooperativa, amb seu al Parc Científic, ja ha superat els 60.000 socis i els 100.000 contractes d'electricitat. Respectivament, en té 60.499 i gestiona ara mateix 102.503 contractes (repartits entre Catalunya, la Península, Balears i Canàries).

"Ens n'alegrem, tot i que les xifres en certa manera no deixen de ser anecdòtiques; allò important realment és tot el que podem fer amb aquest suport", diu Roselló, en referència als projectes de renovables que s'han pogut fer realitat a través de les aportacions dels socis.



Entrada a l'eòlica



Som Energia ja ha mobilitzat més d'11 MEUR que han permès aixecar una desena de parcs fotovoltaics (el proper, serà a Anglesola), un planta de biogàs a partir de residus ramaders i una minicentral hidràulica. Es troben repartits arreu de la geografia estatal.

I ara, la cooperativa s'obrirà també a l'energia eòlica. "Un dels nostres reptes és diversificar les fonts de generació de renovables, i per això projectem miniparcs d'entre quatre i sis aerogeneradors", explica l'impulsor de Som Energia. Els primers s'aixecaran a Astúries i Navarra, i es preveu que siguin una realitat d'aquí a dos anys.

Amb l'eòlica, a més, Som Energia també farà un pas de gegant amb l'electricitat que genera i bolca a la xarxa. Aquest 2019, la cooperativa gironina preveu comercialitzar fins a un 21% més d'energia verda, arribant als 300 GWh. Però de tot aquest total, a través de les seves diferents plantes, Som Energia només en produeix al voltant del 5% (la resta, certifica que prové de renovables).

Amb els miniparcs eòlics, però, Marc Roselló ja avança que aquest percentatge s'enfilarà fins al 30%. "Incrementar la producció pròpia amb renovables ens reforça com a comercialitzadora verda; a més, els socis que financen aquests projectes de manera col·lectiva obtenen després l'energia a preu de cost", subratlla.



Autoproducció i empreses



Dins el camí per avançar cap a un canvi de model energètic, Som Energia també vol impulsar l'autoproducció d'electricitat a llars i empreses. "Històricament això s'ha frenat, perquè fins ara no hi havia el marc adequat per a fer-ho", diu Roselló, en referència a les limitacions legislatives.

Ara, però, amb l'entrada en vigor del Reial Decret que facilita l'autoproducció d'energia, la cooperativa gironina vol prémer l'accelerador en aquest camp. "Allò que cal és impulsar que tant particulars com empreses generin part de la seva energia, perquè a l'estat espanyol la penetració de l'autoproducció és ridícula", critica Roselló.

I de fet, Som Energia ja s'ha bolcat amb aquest objectiu, fent compres col·lectives de plaques solars per a les llars. Preveuen acabar aquest 2019 amb més de 1.000 noves instal·lacions fotovoltaiques a cases particulars dels socis.

A més, per ajudar el teixit empresarial a tendir cap a una economia baixa en emissions i energèticament eficient, Som Energia s'ha aliat amb la cooperativa Som Mobilitat per impulsar el projecte Transicioenergetica.cat. La iniciativa, que ha rebut el suport de la Generalitat i el Ministeri de Treball, ja s'ha testejat amb vuit empreses que han rebut assessorament per passar a l'acció.

"D'allò que es tracta, en definitiva, és d'impulsar accions encaminades a canviar l'actual model energètic", insisteix Roselló, recordant quin és l'ADN de Som Energia. I com no podia ser d'altra manera, la cooperativa gironina també se suma a la setmana de conscienciació per la justícia climàtica. Per això, ha signat el manifest a favor de la vaga mundial pel clima i aquest divendres tancarà les seves oficines.