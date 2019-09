CaixaBank i elBullifoundation impulsaran la innovació a les pimes de la restauració

CaixaBank i elBullifoundation han signat avui la renovació de l'acord de col·laboració pel qual totes dues entitats continuaran treballant juntes en la innovació i la potenciació del sector de la restauració fins al juliol del 2020. Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i Ferrán Adrià, president d'elBullifoundation, han rubricat avui aquest compromís.

Juan Antonio Alcaraz ha destacat que "aquest nou acord amb elBullifoundation va especialment dirigit a impulsar la labor d'innovació orientada al client, eix estratègic de la nostra entitat, la qual cosa ens permetrà tant ajudar emprenedors i pimes com a buscar noves perspectives en la nostra col·laboració amb el sector de la restauració".

Per part seva, Ferran Adrià ha afirmat que "és un orgull renovar l'acord amb CaixaBank, entitat amb la qual comparteixo la filosofia d'elBullifoundation d'ajudar el desenvolupament de la societat a través de la formació i la innovació".



Objectiu: traslladar la innovació de la cuina a nous sectors i empreses

El nou acord manté la col·laboració entre CaixaBank i elBullifoundation a través de sessions sobre gestió empresarial impartides pel prestigiós xef i el seu equip. A més, CaixaBank lliurarà beques a emprenedors i propietaris de petites i mitjanes empreses del sector restauració per rebre formació especialitzada sobre qüestions com la importància de la creació de pressupostos, l'aplicació de marges, plans de negoci ofiscalidad, entre altres aspectes clau.

D'altra banda, l'acord estableix la creació d'un cicle de jornades formatives denominades Wine Tour. De la mà de Ferran Centelles -somelier d'elBulli- s'organitzaran rutes per totes les Denominacions d'Origen d'Espanya per analitzar i potenciar la indústria vitivinícola del nostre país, amb un focus especial en els detalls estratègics.

Amb tota aquesta labor, es pretén traslladar cap a noves empreses la innovació en el sector de la cuina que CaixaBank i elBullifoundation porten potenciant des del primer acord l'any 2015.



Èxit dels road shows enfocats en les necessitats del sector

En l'últim any, CaixaBank ha coordinat un total de 46 esdeveniments en tota la geografia espanyola amb la presència del prestigiós xef. Més de 3.000 clients han pogut assistir a jornades en les quals Ferran Adrià ha detallat les claus estratègiques del sector de la restauració.

Ciutats com Almería, Barcelona, la Corunya, Lleida, Logronyo, Lugo, Madrid, Roa, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Segòvia, Sevilla i Vigo han pogut atendre les sessions impartides per Ferrán Adrià, qui ha desgranat els detalls de la segona guia elaborada conjuntament entre CaixaBank i elBullifoundation: Food and Beverage.



Acord entre CaixaBank i elBullifoundation

CaixaBank i elBullifoundation van unir esforços l'any 2015 per desenvolupar projectes conjunts amb un principal eix: la innovació. La col·laboració de totes dues companyies buscava una nova fórmula per a aconseguir impulsar projectes innovadors i, per a això, es va crear CaixaBankLAB, un portal on poder trobar informació útil per als emprenedors entorn de projectes i activitats desenvolupades conjuntament per CaixaBank i elBullifoundation. Aquesta iniciativa, que té com a objectiu aplicar la creativitat a projectes concrets que tinguin com a resultat la innovació, està orientada a ajudar les iniciatives professionals del sector de la gastronomia i les seves indústries relacionades.

Des de la vinculació de totes dues companyies, CaixaBank ha contribuït activament al desenvolupament, entre altres accions, de la Bullipedia, projecte en el qual elBullifoundation està elaborant un estudi científic i històric en suport al sector agrari (segment en el qual actualment CaixaBank està focalitzat a través d'AgroBank) i a altres sectors de productes específics.