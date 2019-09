La planta d'Aigua de Vilajuïga ja produeix al 100% i espera arribar als dos milions de litres anuals. Aquest és el topall que s'ha marcat l'empresa, que va adquirir la multinacional Grifols, per oferir una producció "sostenible" i un producte "únic" que implica que l'aigua que es capta dels pous s'embotella amb les mateixes propietats amb què s'extreu. A més, han obert un nou pou que permet extreure aigua a major profunditat però aconseguint les mateixes característiques. El director general de l'empresa, Joan Fornós, ha explicat que, ara per ara, no es podrà adquirir en supermercats sinó que només estarà disponible en establiments especialitzats i de restauració. "Mica en mica, serà una taca que s'anirà estenent", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que el projecte té una vessant emocional fruit de l'adquisició de l'empresa quan les instal·lacions van tancar amb l'objectiu de recuperar-la. En total, la companyia hi ha invertit 5,5 milions d'euros (MEUR).

Aigües de Vilajuïga, fundada l'any 1904, va abaixar la persiana l'any 2017 després de més de cent anys d'història. L'empresa es va fundar de la mà de sis famílies empordaneses després que l'aigua procedent de la Serra de Verdera i el massís del Cap de Creus rebés la declaració de minero-medicinal i d'utilitat pública. Fins i tot, el pintor Salvador Dalí va assegurar que era la seva preferida i l'any 1929 va rebre un premi d'honor a l'Exposició Universal de Barcelona.

El tancament va suposar un punt d'inflexió per al municipi, que es va mobilitzar per evitar que un espai tant emblemàtic desaparegués. La multinacional Grífols va decidir apostar-hi i va començar la reforma de les instal·lacions, que ara ja estan a ple rendiment.



Un producte "únic i sostenible"



L'estiu passat van fer la primera producció, que es va estrenar al Festival de Peralada, i la van interrompre per acabar la remodelació. El mes d'abril la van reprendre i ara ja produeixen al 100%. El director general de l'empresa, Joan Fornós, ha explicat que s'han marcat el topall de dos milions de litres anuals. Una xifra que podria ser superior però que des de l'empresa no volen superar per oferir una producció "sostenible" i és que, segons diu, el producte que fan és "únic" i "escàs". "L'aigua s'embotella amb les mateixes propietats amb les quals es capta, no s'hi afegeix res", assegura.



En punts de venda especialitzats



De fet, aquest any han obert un pou nou que permet extreure aigua a una major profunditat però mantenint les mateixes característiques. Per això, les ampolles només es podran adquirir en restaurants, hotels, vinoteques, botigues gurmet i càterings de tot Catalunya. No es podrà trobar, en canvi, en supermercats. Almenys de moment. "Serà una taca que s'anirà estenent perquè sabem que a Girona se li té molta estima", afirma.

La companyia, a més, està dissenyant una estratègia d'implantació a la resta d'Espanya i a l'exterior. Fornós ha destacat també la vessant "emocional" de l'empresa, que ha aconseguit recuperar aquest producte després del seu tancament.



Una aigua natural amb "punts" de gas



L'aigua de Vilajuïga es defineix com una aigua natural carbònica. Això significa que conté gas carbònic afegit i que manté exactament la mateixa fórmula de l'analítica que l'any 1904 va declarar-la com una aigua "d'utilitat pública". La seva composició revela que està lleugerament gasificada de forma natural adquirint bicarbonats gràcies a la pressió del subsòl, a més de minerals com el magnesi, el sodi, el calci i el liti.



Un inversió de 5,5 MEUR



Grífols ha invertit uns 5,5 MEUR en aquest projecte que ha permès que la nova planta d'elaboració recuperi l'edifici històric. Compta amb un superfície útil construïda de 1.800 metres quadrats, dividits entre la planta embotelladora, el magatzem, l'antiga masia, les oficines, el pou i la bassa, una construcció inspirada en el fluir de l'aigua. Actualment, hi treballen sis persones, quatre de les quals formaven part de l'antic equip.