Unió de Pagesos reclama un nou 'pla renove' per a la maquinària agrícola

Unió de Pagesos rebutja la proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de prohibir l'ús de tractors de més de 40 anys i maquinària automotriu de més de 25. Per això, ha presentat, a través de l'organització estatal Unió d'Unions, una sèrie d'esmenes a la proposta legislativa del Ministeri d'Agricultura respecte a la caracterització i registre de maquinaria agrícola, "per tal d'evitar més limitacions absurdes a l'activitat agrària". Així mateix, el sindicat reclama una aposta de Ministeri per a la renovació del parc de maquinària agrícola a través de mesures de foment com ara un 'Pla renove' "amb una dotació millor que l'actual".

Unió de Pagesos vol "plantar cara" a la proposta del Ministeri de no permetre que els tractors de més de 40 anys i que no tinguin estructures de protecció no es puguin canviar de titular, excepte en cas d'herència. La proposta, si no es rectifica, farà, per exemple, que "un pagès que vulgui deixar l'activitat i no tingui continuïtat no pugui transferir a altres titulars els tractors de més de quaranta d'anys sense estructures de protecció", segons l'organització. "Això obligaria els pagesos a desballestar els vehicles, fer que es passin a considerar històrics o enviar-los a un país tercer, com si allà no hi existís el risc de bolcada", denuncia Unió de Pagesos.

El sindicat tampoc considera "adient" que l'administració pugui donar de baixa d'ofici del Registre Oficial de Maquinària Agrària (ROMA) tractors de més de 40 anys i màquines automotrius de més de 25. Des d'Unió de Pagesos recorden que "molta d'aquesta maquinaria la pagesia la manté en bon estat de funcionament i la necessita per realitzar multitud de tasques en les explotacions".

A més, adverteixen que aquestes màquines, un cop donades de baixa, "resultarà molt difícil tornar a donar-les d'alta, ja que segurament tindran dificultats per complir amb les noves obligacions d'homologació, que cada cop són més exigents i dificulten que els tractors i resta de maquinària puguin passar la inspecció tècnica de vehicles".

El sindicat també s'oposa al fet que l'administració pugui donar de baixa d'ofici els equips d'aplicació de productes fitosanitaris que no han passat la inspecció corresponent atès que "provocarà un increment de la burocràcia al haver d'anar donant baixes i altes innecessàriament al ROMA". Unió de Pagesos recorda al Ministeri que la normativa comunitària respecte a aquests equips "només afecta els equips en ús i no els d'aplicació dels quals disposa l'explotació però que no s'usen". Aquesta situació afecta, per exemple, "els equipaments que es tenen com a recanvis en cas que s'espatlli l'equip d'aplicació habitual", segons Unió de Pagesos.

En aquest sentit, el sindicat aposta perquè el Ministeri d'Agricultura renovi el parc de maquinària agrícola a través de mesures de foment com a través d'un Pla renove "amb una dotació millor que l'actual i no pas a través de coercions".

Finalment, Unió de Pagesos segueix advertint el Ministeri "l'error que suposa voler usar el registre de maquinària agrícola per fer el seguiment de la Directiva d'ús sostenible dels plaguicides", tal com estableix el Pla d'Acció estatal 2018-2022 sobre l'ús sostenible dels productes fitosanitaris, ja que "el ROMA afecta tots els equips d'aplicació de productes fitosanitaris però la Directiva només afecta els que es fan servir".