Hotels i empreses turístiques seran els més afectats per la fallida Thomas Cook

Les agències de viatges alerten que els hotels que treballaven exclusivament o parcialment amb Thomas Cook seran els més afectats pel tancament de la companyia aèria britànica a l'Estat. En un comunicat, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha assegurat que "el risc de fallida era conegut en el sector i, en les últimes campanyes, moltes empreses van demanar a l'operador britànic pagaments per endavant o garanties addicionals". A més, també ha previst conseqüències negatives per les empreses turístiques que prestaven serveis a Thomas Cook, principalment ubicades a Balears i Canàries, on es concentrava el seu negoci a l'Estat. Amb tot, ACAVe ha demanat confiança en el sector després del tancament de la companyia aèria: "El sistema funciona", ha institit.

De moment, les primeres estimacions apunten que la fallida de la companyia ha perjudicat més de 600.000 clients de tot el món. L'anunci de tancament de Thomas Cook perjudicarà aeroports com el de Lleida-Alguaire, on els britànics eren els proveïdors del 60% dels vols que oferia Neilson, touroperador dels vols a la plataforma lleidatana.

A més de tenir un impacte en el transport aeri, el tancament de la companyia afectarà el sector hoteler espanyol. El grup compta amb més de 50 hotels i 12.000 habitacions a Espanya repartides en 8 marques. Segons dades de l'empresa britànica, Thomas Cook té més de 2.500 treballadors contractats en hotels i empreses turístiques a l'Estat.

En la nota emesa aquest dilluns, ACAVe afirma que encara no disposa de xifres per quantificar les conseqüències de la fallida de l'empresa pel sector turístic espanyol. Sobre la possibilitat que el tancament pugui generar efectes col·laterals, l'organització ha assegurat que "és massa d'hora per avaluar-ho" però ha demanat confiança en les agències de viatges.

Segons ACAVe, la Unió Europea disposa d'un sistema de garanties "efectiu" que protegeix els viatges combinats en situacions com aquesta i que garanteix el dret de repatriació del consumidor i de reemborsament de les vacances. "Els viatgers han de tenir plena confiança en el sector de les agències de viatges, ja que el sistema funciona", han conclòs.

