Turisme de Roses participa a la fira 50 Plus Beurs d'Utrecht i s'obre al mercat holandès

50 Plus Beurs és la fira que se celebra entre el 17 i el 21 de setembre a la ciutat holandesa d'Utrecht. Amb més de 100.000 visitants en cada edició, és un dels certàmens turístics destinats al públic major de 50 anys de més èxit a nivell europeu.

Roses està present durant els 5 dies de celebració de la fira a través d'un espai compartit amb Turespaña. Al llarg d'aquestes jornades, presentarà al públic assistent l'àmplia oferta hotelera, cultural, esportiva, natural, gastronòmica i de serveis que la població ofereix al visitant en qualsevol època de l'any. L'objectiu és consolidar un mercat i perfil molt importants per a la destinació, com és el públic sènior que visita Roses, principalment fora de les temporades de major afluència turística.

El mercat holandès, que ha viscut en els darrers anys una regeneració econòmica manifesta, presenta un perfil de turista amb gran interès pel turisme actiu i de natura, característiques que encaixen perfectament amb l'oferta de Roses. A tot això, cal afegir-hi que el producte preferit pel 51% dels holandesos a l'hora de viatjar a Catalunya és el sol i la platja, segell inconfusible de la vila.

Per això, Roses incideix amb la seva participació a la fira 50 Plus Beurs en les activitats esportives i la descoberta del territori, en els camins de ronda i rurals per a fer a peu o en bicicleta, en la presència dels parcs naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls, en les abundants platges i cales on practicar caiac, snorkel o natació, així com en les activitats relacionades amb el sector primari com la pesca i l'enoturisme, les quals formen part dels atractius per al perfil sènior.