Busques feina? Et portem més de 60 noves ofertes de feina a Girona

Hem seleccionat aquestes ofertes de feina a Girona on busquen, Vigilants de seguretat, Comercials d'exportació, Administratius comercials, Mecànic d'automòbils, Delineants, Cambrers i Cuiners, Encofradors, informàtics industrials, Professors d'anglès...

3 vigilants de seguretat per a botigues. Securitas Seguretat Espanya busca per Ripoll.

Funcions:

– Control d'accessos, rondes per les instal·lacions, intervencions i tasques de vigilància en general.

requisits:

– Estar en possessió de la TIP.

– Disponibilitat per treballessin torns rotatius de matí / tarda de dilluns a diumenge.

Més informació a oferta d'ocupació de Vigilant de seguretat a Girona

AMB Les Persones, empresa de Serveis de Recursos Humans, Coaching i Formació, per empreses i particulars, selecciona:

Comercial d'exportació. Tens experiència comercial i domini d'idiomes i t'agradaria formar part de l'important procés d'internacionalització d'aquesta empresa?

Les funcions a desenvolupar seran:

– Prospecció comercial per ampliar la cartera de clients

– Visites comercials

– Presentació de pressupostos

– Tancament de vendes

Més informació en oferta d'ocupació de Comercial d'exportació a Girona

Administratiu comercial. Si tens experiència i / o formació en tasques administratives i suport a departament comercial i el teu fort són els idiomes, tenim un projecte per a tu!

L'empresa on treballaràs es troba a la zona del Baix Empordà i aposta per la innovació constant en el seu producte i per a la formació de treballadors per oferir un pla de carrera estable.

Gaudiràs d'un bon ambient de treball i un equip de treball que t'ajudarà en tot el que necessitis per assolir l'èxit en la teva posició.

Més informació en oferta d'ocupació d'Administratiu comercial a Girona

Mecànic d'automòbils. L'empresa per a la qual treballaràs porta des de 1954 en el món del motor i està formada per una plantilla de professionals amb molt poca rotació i la tecnologia més avantguardista al servei del client. Les tasques a dur a terme seran:

– Reparació i manteniment d'automòbils i furgonetes.

– Instal·lació de sistemes de Autogas GLP.

Es requereix:

Formació Professional Grau Superior – Manteniment de Vehicles Autopropulsats

Experiència de més de 8 anys en concessionaris o taller multimarca. Experiència en mecànica, electricitat, testers i diagnosi.

Més informació a oferta d'ocupació de Mecànic d'automòbils a Girona

Delineant Solidworks.

Les tasques a realitzar seran:

Plans en 3D amb SolidWorks.

Plans en autocad 2D a partir d'3D: constructiu, de soldadura, tal, materials.

Llistats de material per a compra.

Comprovació de mesures equips un cop construïts.

Col·laboració amb oficina tècnica per treure tota la documentació dels equips.

requisits mínims

Domini del programa SolidWorks

Domini del programa Autocad

Persona proactiva, amb alta capacitat de treball i dinàmica

Més informació en oferta d'ocupació de Delineant a Girona

5 cambrers i cuiners. Tens experiència en Hostaleria i estàs a la recerca activa d'ocupació? Busquen cuiners / es i cambrer / es que hagin treballat en el sector.

Es requereix:

– Bona actitud

– Bona gestió de l'estrès

– Capacitat de resolució de conflictes

– Valorable idioma: Anglès; Francès

– Experiència en el sector

S'ofereix:

– Contracte estable

– Horari complet

– Jornada partida

Més informació en oferta d'ocupació de Cambrer / a i Cuiner / a a Girona

Operaris / es Injectors de plàstics. Si disposes d'experencia en injecció de plàstic i t'apassiona el sector industrial i metal·lúrgic, ets el candidat que busquen. Empresa relacionada amb el sector de l'automoció i en ple desenvolupament, està buscant auxiliars d'injecció de plàstics.

Requisits mínims:

Experiència mínim 2 anys.

Nocions del pack office

Persona orientada a la qualitat, amb bona gestió de l'estrès, treball en equip i treballadora.

Més informació en oferta d'ocupació d'Operaris injectors de plàstic a Girona

Estructuras y Hormigones Asturias, S.L., empresa constructora a nivell nacional, especialitzada en estructures de formigó i obra completa selecciona:

20 encofradors oficials de primera amb experiència demostrable com a oficial 1a d'encofrador, disponibilitat i flexibilitat geogràfica. S'ofereix estabilitat en empresa d'expansió i una bona retribució. Imprescindible tenir els cursos de PRL d'encofrat. Més informació a oferta d'ocupació de Encofrador a Girona

Wesser & Partner S.L. empresa la tasca és conscienciar les persones mitjançant el diàleg directe de la importància de col·laborar fent-se soci per a les ONG més conegudes a Espanya com són: CREU ROJA, AECC (Associació Espanyola Contra el Càncer), WWF / ADENA (Salvar al Planeta) i Fundació Josep Carreras (lluita contra la leucèmia), busca:

5 promotors. Atreveix-te a transmetre i convèncer amb els teus arguments a totes les persones que vegis de la importància de col·laborar i fer-se soci de: Creu Roja – AECC (Associació Contra el Càncer) – Fundació Josep Carreras (lluita contra la leucèmia) i WWF / ADENA (Salvem al Planeta).

T'oferim:

– 25 h./setmana (4 h./día de dilluns a divendres als matins + 5 torns al mes a convenir).

– Sou mitjà mensual 1.100 € bruts (700 € / mes + incentius per objectius aconseguits).

– Contracte laboral indefinit amb alta a la Seguretat Social des del primer dia.

– Formació contínua.

– Possibilitats reals d'ascens

Altres beneficis per treballar en Wesser:

– Viatges solidaris: Opta a molts viatges tant culturals com solidaris que l'empresa ofereix als treballadors.

Més informació a oferta d'ocupació de Promotor a Girona



Grup Maestre, busca a Girona:

Operari de producció. Les seves funcions seran donar suport a fabricació i muntatge. Cal una persona dinàmica i responsable.

Requisits mínims:

-Disponibilitat Immediata

Capacitat de treball en equip

-persona dinàmica

-Capacitat per adquirir coneixements

-Vehicle

Més informació en oferta d'ocupació d'operari de producció a Girona



Oficial 1ª mecànic. Realitzarà tasques de mecànica en general i diagnosi multimarca. Es valorarà persona activa, amb capacitat resolutiva, seriosa i ordenada.

S'ofereix:

Formarà part d'un equip molt dinàmic i amb alta orientació al resultat i al client i incorporació immediata.

Més informació en oferta d'ocupació Oficial Primera Mecànic a Girona



Tavil Ind, S.A.U. La Societat disposa d'una planta de producció de 60.000 m2 i s'especialitza en la construcció de maquinària i línies automàtiques d'envasat, paletitzat i manipulació. Dissenya, desenvolupa i produeix solucions personalitzades i projectes preconfigurats a tot el món.

Tavil selecciona:

Ajudant de gestió de producció.

Es requereix:

-Haver realitzat un cicle FP de grau superior en Disseny i Producció o un cicle de grau mitjà de Mecanització.

– Persona ordenada i rigorosa, amb coneixements de dibuix.

– Capacitat de treball en equip i de manera autònoma, amb iniciativa i facilitat per l'aprenentatge.

– Implicació amb l'empresa.

– Coneixements d'ofimàtica.

Més informació en oferta d'ocupació d'Ajudant de gestió de producció a Girona

Infomàtic industrial per a desenvolupament i manteniment d'aplicacions corporativascon base de programació C ++, C-Sharp, Java, PHP i Javascript; integració d'elements perifèrics a sistemes automàtics de encaixat, centrals de paletització, sistemes de visió artificial, pesatge i etiquetatge; SQL Server, Oracle, MySQL, rutines informàtiques de definició de protocols de comunicació a nivell de PLC, robòtica industrial i perifèrics informàtics...

Més informació a oferta d'ocupació de Informàtic industrial a Girona



Professor / a d'anglès. Es necessita professor / a d'anglès a jornada parcial de dilluns a divendres amb incorporació setembre 2019 fins el 19 de juny 2020 per una escola d'idiomes a l'Escala. La persona seleccionada impartirà classes d'anglès des de nens / es de P3 fins a adults i també s'ocuparà d'algunes extraescolars. És imprescindible tenir carnet de conduir i cotxe propi. Més informació a oferta d'ocupació de Professor / a d'anglès a Girona

Cuiner de Wok asiàtic. Grup Faster selecciona cuiner de Wok asiàtic per important cadena de alimentación.La persona seleccionada s'encarregarà de:

– Elaboració dels plats requerits pel xef.

– Participar en la realització dels processos de neteja, conservació, cuinat, regeneració i reposició d'aliments.

– Elaboració de receptes en condicions òptimes d'higiene.

Més informació a oferta d'ocupació de Cuiner de wok asiàtic a Girona

Tècnic / a Laboral (RRHH). Busquen una persona apassionada per la vessant més tècnica dels Recursos Humans, per formar part del departament laboral en una de les nostres empreses aliades a Girona, dedicada al sector tecnològic. Si ets una persona amb bones capacitats organitzatives i gestió del temps amb competències per donar suport i assessorament laboral, calcular les retencions d'IRPF i el pagament de nòmines dels treballadors, qüestions en matèria de SS, etc., no dubtis en inscriure't en aquesta gran oportunitat laboral i rep més informació sobre aquest tema.

Més informació d'oferta d'ocupació de Tècnic Laboral a Girona

Atenció al client. O2 Centre Wellness és una cadena orientada al benestar integral que inclou en els seus centres: Gimnàs, Spa, Piscines, Activitats dirigides, entrenadors personals, serveis d'Estètica i Fisioteràpia, entre d'altres, orientant-se en el benestar del cos i la ment. Busquen per al seu club ubicat a Girona, la posició d'Atenció al Client, que desenvoluparà les següents funcions:

– Atenció al soci

– Captació i fidelització

– Control d'accessos a la instal·lació

– Resolució d'incidències

Necessiten professionals amants de l'esport, amb motivació per evolucionar professionalment, compromesos, amb orientació al client i dots comercials.

Més info a oferta d'ocupació d'Atenció al client a Girona

R + D i PMX.

Requisits:

Haver acabat la carrera fa poc d'Enginyeria Industrial, Telecomunicació, Electrònica Industrial o Automàtica.

Ganes de seguir aprenent.

Programació de PLC en llenguatge estructurat (CoDeSys) i llenguatge de contactes.

visió artificial

Programació C ++

Java Escript

servomotors

Nivell mitjà d'anglès – mínim First

Permís Conduir B-1

Més informació a oferta d'ocupació de R + D i PMX a Girona

Cuiner. Hotel de 4 * a Santa Coloma de Farners precisa cuiner / cap de partida en restaurant de carta. Es necessita experiència demostrable en lloc similar. Persona responsable i professional amb capacitat d'integració en un equip jove. Es valorarà l'actitud cap al creixement personal.

Més informació a oferta d'ocupació de Cuiner a Girona

Tècnic / a administració de personal i RRHH. En dependència directa del / la Responsable d'Administració de Personal, la persona seleccionada s'ocuparà de l'àrea d'administració de personal, portant a terme els controls de presència diaris dels treballadors, els controls de les hores treballadores per part del personal, el control de les vacances, €, a més d'ocupar-se de resoldre dubtes i / o incidències que puguin tenir els treballadors.

Més informació a oferta d'ocupació de Tècnic d'administració de personal a Girona

