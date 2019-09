La compravenda d'habitatges puja un 4% al juliol respecte al 2018

La compravenda d'habitatges va pujar un 4% al juliol en comparació amb el mateix mes del 2018, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, es van registrar 7.775 compravendes, mentre que el juliol del 2018 van ser 7.420. Del total, 6.688 van ser d'habitatge de segona mà i 1.087 de nous. El nombre total de compravendes als registres de la propietat a Catalunya per cada 100.000 habitants va ser de 131, una xifra lleugerament per sobre de la mitjana espanyola (131). Al conjunt de l'Estat, la compravenda va augmentar un 3,8% fins a les 47.890.

Des d'inicis d'any, és la segon xifra més alta en total d'habitatges, després que el gener es registressin 7.890 compravendes. Pel que fa la variació, s'ha recuperar la tendència a l'alça, després que al juny hi hagués un descens de gairebé un 10%.

Per demarcacions, la que va registrar un increment més gran va ser Lleida amb una pujada del 14,13% fins a les 412 compravendes. Un total de 299 (+17,72%) dels habitatges implicats en aquestes operacions eren de segona mà i 113 (+5,61%) nous, mentre que 347 (11,22%) eren lliures i 65 protegits (32,65%).

A Girona, hi van haver 1.107 compravendes, un 9,17% més que el juliol del 2018. Del total, 184 (12,20%) eren habitatges nous i 923(8,59%) de segona mà. A més, 1.062 eren lliures (8,04%) i 45 protegits (45,16%).

En el cas de Tarragona i Ebre, s'hi van fer 1.079 compravendes el passat juliol, un 7,7% més. La major part dels habitatges eren de segona mà, 962 (+2,63%), mentre que 117 eren nous (+2,63%). D'altra banda, 1.044 (+7,30%) eren lliures i 35 protegits (+25%).

Per últim, a Barcelona hi van haver 5.177 operacions de compravenda, un 1,63% més que en el mateix mes de l'any passat. Del total, 673 (+1,66%) eren nous i 4.504 (+1,62%) de segona mà, mentre que 4.594 (+2,29%) eren lliures i 583 (+3,32%) protegits.