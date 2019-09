USOC critica la «passivitat» de la Generalitat pel tancament de Ryanair a Girona

El sindicat USOC ha criticat aquest dimarts la "passivitat" de la Generalitat davant l'anunci de Ryanair de tancar la base de Girona i ha acusat Inspecció de Treball de tenir una actitud "sorprenentment permissiva" davant l'aerolínia, a qui ha acusat de vulnerar el dret de vaga dels treballadors de fa pocs dies, substituir els que es van adherir a la protesta o l'aplicació de serveis mínims "abusius". En un comunicat, USOC ha retret que la Generalitat no hagi aixecat cap acta per aquests fets. Els representants del sindicat s'han reunit amb els serveis territorials de Girona de la Generalitat per tractar el tancament de la base de l'aerolínia a Vilobí d'Onyar i de les actuacions per evitar-ho, ja que la mesura va acompanyada amb l'extinció de més d'un centenar de llocs de treball.

Amb tot, USOC considera "imprescindible" que la Generalitat actuï "en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya i dels seus treballadors" i treballi per evitar el tancament de la base i de les "conseqüències negatives per al territori i els treballadors".