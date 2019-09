«El nou vi de Rabós»

Ens trobem a Rabós, al peu de l'Albera, un poble desconegut per a molts. Rabós és un poble lligat històricament a la vinya. El 1879, en una vinya del coll de Fornell, es localitzen els primers ceps infectats de fil·loxera en aquest costat de frontera, aquesta plaga que va afectar la vinya europea. Trobem un dur terreny de pissarra gresosa que sosté unes vinyes envoltades de boscos, la qual cosa fa que l'equilibri de la planta es trobi en un estat magnífic. Caminant pels voltants i descobrint els antics cellers de les cases ens podem fer una idea d'aquest passat històric de raïm, sucre i fermentació. La vida entorn de la vinya, l'hort i l'olivera.

Les antigues vinyes de Rabós són fetes d'una mixtura de varietats important. Podem diferenciar les de menja i les de vi. Picapolls, jaumincs i moscats. Lledoners i carinyenes de tots colors. També varietats certament rares com roig de la costa, saixal·là, francesos... D'aquestes vinyes que antigament eren el pa de cada dia, actualment en queden de comptades. Tenen un valor històric i ampelogràfic incalculable. Conservem-les.

Passen els anys i arriben forasters al poble, petits projectes de respecte per l'entorn. Viticultors que reviscolen aquelles vinyes que havien quedat en desús. Rim (2015) i Vinyes Tortuga (2018) són dos cellers de vins de mínima intervenció en què la mirada a la vinya és constant. Interpreten l'Albera i en fan vins. Recuperen vinyes i història local. Donen valor al territori, creen teixit social i projecten futur sostenible. Són projectes de vida. És important que vingui gent de fora, ja que la seva mirada neta del territori ajuda a revitalitzar la zona. A aquests nous projectes s'hi sumen els altres cellers locals, Cellers d'en Guilla (2011), Castelló-Murphy (2011, amb una història al darrere impressionant) i el celler de Can Navarra (es desconeix exactament la data, però durant tot el segle passat ja se n'hi elaborava). Altres projectes vinculats entorn del vi s'han establert al poble, com el de Tom Craven al Mas Roquer amb el seu Vinnaturo.

La vida i el vi s'amplien i el 2017 neix Contraban, la primera fira de vins naturals de les comarques gironines de la mà de Jordi Esteve (Rim), actualment compartint l'organització amb Noemí Morales (Atelier mkt & events), amb el suport de l'Ajuntament i la suma de totes les entitats i col·laboradors. En la seva tercera edició, Contraban té una afluència de públic de quasi un miler de persones. Amb un clar homenatge al contraban i a la vida transfronterera, la fira compta amb cellers de costat i costat de l'Albera.

I la vida a Rabós va creixent i agafant forces, petites vinyes, gent jove, noves energies, mirada al futur conservant el passat. Sinergies que sumen i creixen. Rabós d'Empordà de mica en mica es va convertint en un pol important de vinya ecològica i vins naturals.