Les matriculacions de vehicles baixen un 25,3% a l'agost però pugen un 46,15% la d'elèctrics

Les matriculacions de turismes i tot-terrenys van baixar un 25,3% a Catalunya a l'agost fins a les 10.710 unitats, xifra per sota del 30,8% de mitjana estatal, segons l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). La caiguda respon principalment al fet que l'agost del 2018 hi va haver un augment inusual de matriculacions per l'entrada en vigor l'1 de setembre de la nova normativa d'emissions, que va fer que les marques es traguessin els vehicles no homologats. Del total, 7.326 matriculacions van ser de vehicles de benzina, un 17,84% menys que en el mateix mes de l'any anterior, i 1.926 de dièsel, un 52,61% menys. Per contra, van pujar un 7,21% les d'altres combustibles.

Al conjunt de l'Estat, les matriculacions de vehicles de benzina van baixar un 24,27% (44.065), les de dièsel ho van fer un 49,85% i les d'altres combustibles van pujar un 11,13%.

Al conjunt de l'Estat, en el canal particulars és on menys s'ha notat l'efecte comparatiu, amb una reducció del 27,5% i 41.657 unitats. En canvi, en l'acumulat de l'any, les entregues a particulars són les que més estan patint, amb una reducció del 14,3% fins a les 395.055 unitats.

Pel que fa als vehicles comercials lleugers, a l'agost se n'han matriculat 15.394, el mateix nombre que a l'agost del 2018. En aquest àmbit, l'únic canal que cau és el d'autònoms, amb una reducció del 14,9%. En el cas dels industrials i els autobusos, s'ha registrat una reducció del 25,9%.

Pel que fa als vehicles elèctrics, se'n van matricular 171, mentre que a l'agost del 2018 van ser 117. En l'acumulat de gener a agost, l'augment és del 63,12%. En segon lloc, les matriculacions dels híbrids van baixar un 1,96% i les de vehicles a gas van pujar un 27,35%.

La directora de comunicació d'Anfac, Noemi Navas, ha apuntat que la caiguda de vendes "està anant en línia amb la tendència que està experimentat el mercat en el conjunt de l'any" i ha afegit que si es compara amb les dades del mes anterior hi ha una "forta caiguda" de més del 10%.