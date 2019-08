Vuitanta cellers seran a la Fira de vins i caves de Catalunya de la Costa Brava

Palafrugell acollirà per segon any consecutiu la Fira de vins i caves de Catalunya a la Costa Brava en el que serà la 39a edició. La fira de vins més antiga del país es tornarà a fer a la població on va néixer i enguany se celebrarà del 30 i 31 d'agost fins a l'1 de setembre.

Aquesta edició comptarà amb la participació d'una vuitantena de cellers i més de cent referències diferents que es podran degustar a la plaça de Can Mario d'aquesta població del Baix Empordà. Un any més, s'oferiran tastets de formatge amb quatre varietats de la demarcació de Tarragona, Lleida i Girona i també hi hauran algunes propostes culturals, com són tres concerts del Festival Street Jazz Costa Brava i l'obertura gratuïta del museu Can Mario de la Fundació Vila Casas i el Dipòsit Modernista durant l'horari de la fira (de les set de la tarda a les onze de la nit).