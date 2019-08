La meitat de les pimes no ha notat cap efecte pel registre de la jornada laboral, segons revela el baròmetre de la patronal Pimec del primer semestre del 2019. Des del passat 12 de maig totes les empreses estan obligades a establir un sistema de registre diari de la jornada laboral. La meitat dels enquestats asseguren que no ha experimentat cap efecte com a conseqüència d'aquesta obligatorietat perquè ja ho feien abans de la norma. Hi ha un 24,4% que afirma haver patit un augment de la conflictivitat per discrepàncies amb els treballadors i un 13,4% de les pimes ha tingut un major cost d'hores extra.

D'altra banda, un 3,7% diu haver millorat l'absentisme, el mateix percentatge ha ampliat la jornada de contractes a temps parcial, un 2,4% ha eliminat el teletreball i també un 2,4% ha contractat nou personal.

En aquest context, des de Pimec s'ha posat en marxa una plataforma online gratuïta per als socis amb l'objectiu de facilitar el correcte compliment de l'obligació del registre. Amb aquesta eina la patronal està donant resposta a les múltiples peticions que els empresaris els han fet arribar.