Agricultura preveu una campanya de la fruita amb preus «relativament normals»

El Departament d'Agricultura preveu una campanya de la fruita "decent" que seguirà la línia de millora iniciada l'any passat. El director general d'Alimentació, Carmel Mòdol, ha explicat que no serà "per tirar coets" però tampoc un "desastre". La fruita de llavor parteix d'unes perspectives més bones que la de pinyol amb preus que oscil·len entre els 40 i 50 cèntims per quilo. La de pinyol, en canvi, té més variables pel que fa als calibres i varietats i, segons Agricultura, el quilo de fruita s'ha pagat entre els 30 i els 45 cèntims. Mòdol ha remarcat que no són els preus "òptims que desitgem" tot i que els ha qualificat de "relativament normals" tenint en compte que una crisi de preus començaria per sota dels 30 cèntims per quilo. Aquest diumenge el Departament ha dut a terme una activitat promocional de collita de pera a Alcoletge en què hi han participat tres famílies guanyadores del concurs de la campanya 'Fruita de Catalunya. La teva fruita'.

El sector de la fruita s'estabilitza després de la crisi de preus agreujada pel veto rus que va patir entre els anys 2014 i 2017. Enguany la previsió és que la campanya segueixi la línia de millora que es va iniciar l'any 2018.

La previsió és que la recent iniciada campanya de pera i poma sigui millor que la de pinyol. A falta d'algunes varietats tardanes, la campanya de préssec i nectarina ja ha collit entre el 85% i el 90% de la producció. Aquesta fruita ja s'està comercialitzant a un preu que "ajudarà a mantenir el productor" ha dit Mòdol tot i que ha afegit que "no és el desitjat".

En l'acte d'aquest diumenge el Departament també ha fet una activitat promocional de collita de pera.

Hi han participat tres famílies guanyadores del concurs de la campanya 'Fruita de Catalunya. La teva fruita'. Tots ells han après com ha de ser una pera perquè pugi ser collida i, seguidament, han posat en pràctica aquest coneixements. Els participants han valorat molt positivament la iniciativa, ja que aquesta aproxima el consumidor al productor, un fet que "moltes vegades desconeixem", ha explicat el participant Jordi Farret.