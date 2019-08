Decepció i sorpresa entre els passatgers de Ryanair de Girona perquè tanca la base

Els passatgers de Ryanair a Girona es mostren decebuts amb la decisió de la companyia de tancar la base el proper 8 de gener de 2020. Molts dels usuaris de la companyia també s'han emportat una sorpresa ja que no estaven al cas, com la Laureance, una turista de Perpinyà que sol agafar avions des de Girona per viatjar amb Ryanair. "A mi em va molt malament, francament, perquè veig a venir que hauré d'anar a Barcelona si continuen marxant", exclama.

La por a que la retirada de la base sigui l'avantsala d'una reducció de rutes també preocupa la Marina, que marxa a fora a viure en una ciutat europea amb vols regulars amb Girona. "Jo sóc de Palamós i em va molt bé que Ryanair estigui aquí, amb 40 minuts sóc a l'aeroport", explica.

Qui també es mostra contrariat per la decisió són els hostalers gironins, que esperen que la companyia, almenys, mantingui les rutes.