Girona preveu una collita de poma un 12% superior a la de fa un any

Els productors de poma de les comarques gironines preveuen aquest any una collita de 87.180 tones, un 12% més que en la campanya anterior. L'absència de grans pedregades, episodis de vent i altres accidents meteorològics que en els últims anys van reduir la collita són les raons que expliquen l'excel·lent temporada que arrenca amb la collita de les varietats més primerenques i que s'allargarà fins a finals d'octubre. Els encarregats de donar el tret de sortida a la temporada han estat Francesc Boix i Maria Plaza, fundadors de Skatenergía, un projecte vinculat al món de l'skate que potencia una vida saludable i sana fomentant el consum de fruita, que han assistit a l'acte simbòlic que ha tingut lloc a la Fundació Mas Badia de Canet de la Tallada.

Si les previsions es compleixen, Poma de Girona tindrà enguany la millor collita de poma dels darrers tres anys. Les més de 87.000 tones que els productors preveuen recol·lectar suposen un augment considerable respecte les xifres de l'any 2018, que es va tancar amb una producció de 77.539 tones i les del 2017, quan es van collir poc més de 79.300 tones, segons dades de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat).

Llorenç Frigola, president de Poma de Girona, ha explicat que l'augment de la collita ve produït perquè "no hem tingut unes nits gaire fresques, més aviat han estat càlides. Estem immersos en molts canvis, ens estem adaptant al canvi climàtic i de sostenibilitat; oferim un producte molt confiable, a la Península Ibèrica i a fora".

Joan Bonany, director-gerent d'IRTA-Mas Badia, ha subratllat que "els consumidors podran trobar en Poma de Girona una producció abundant i important, de qualitat, tot i l'adversitat de les temperatures altes, i de proximitat, ja que és produïda aquí". Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a Girona, ha afirmat que des del seu departament tenen com a objectiu "trobar aliments per a tothom amb una alimentació segura i de qualitat, com Poma de Girona, que és referent a molts llocs. Són pomes produïdes a consciència amb l'entorn i que es poden exportar a tot el món".



Francesc Boix, youtuber i membre d'Skatenergía, ha explicat que "els joves venen d'una cultura on estan acostumats a consumir ràpidament. Les pomes són fàcils de consumir, instantànies i són un producte perfecte; ja que tenen l'avantatge que són molt més sanes i adients pel consum". La també membre d'Skatenergía Maria Plaza ha afegit que "hi ha l'estereotip de l'skater que se centra en hàbits no tant saludables, però nosaltres veiem que hi ha molta gent que no s'hi sent representada i per això vam crear una marca (la poma està representada en el logotip). La poma ens va ajudar a exemplificar aquest moviment, és un producte sa, aporta vitamines i fàcil de portar".

A l'acte també hi ha assistit l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i representants de les tres empreses que produeixen i comercialitzen Poma de Girona.



Adaptar-se al canvi climàtic



Les condicions climàtiques durant la primera part de la temporada han permès recuperar part dels quilos perduts ara fa un any per les glaçades, pedregades i vent i ha fet avançar també la collita entre 3 i 7 dies respecte l'any 2018, en el cas de Girona.

Malgrat que l'any 2019 està sent especialment calorós, ja fa temps que els productors de la IGP Poma de Girona es van adaptant al canvi climàtic per pal·liar-ne els efectes negatius. La reconversió a seleccions de la varietat Gala que agafen color en condicions més càlides (60% de la superfície en 6 anys), l'ús de xarxes anti-pedra (57% de la superfície) per lluitar contra l'estrès climàtic, la utilització de reg gota per l'estalvi d'aigua (74% de la superfície) són algunes de les mesures per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Al mateix temps, des les empreses de la IGP s'estan adoptant mesures per contribuir a l'impacte que genera l'activitat. La principal mesura és la reducció de l'ús de fertilitzants químics, principal causa de la petjada de carboni, de la producció de poma, mitjançant la seva substitució per fertilització orgànica i la utilització de mètodes de racionalització del seu ús.

Totes les varietats conreades a la demarcació preveuen incrementar la producció respecte als anys anteriors. Destaca sobretot l'augment d'un 39% de la varietat Fuji, que passarà del 6.699 tones produïdes l'any passat a les més de 9.300 previstes. Un any més la poma Golden encapçalarà la producció (26.250 tones), seguida de la Gala (22.314 tones) i a més distància hi haurien la Granny Smith (11.270 tones) i les varietats vermelles (10.780 tones).

La producció gironina representarà aproximadament el 29% del total de l'estimada a Catalunya que enguany es preveu tancar amb prop de 300.000 tones, un 11% més que fa un any quan es va registrar la pitjor collita dels darrers cinc anys. A Catalunya també es preveu un avançament de a collita d'entre 3 i 5 dies.

Sobre la IGP Poma de Girona



Poma de Girona és una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) en la qual s'agrupen tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma: Girona Fruits (Bordils), Giropoma Costa Brava (Ullà) i Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador). La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès.

La proximitat del mar Mediterrani i dels Pirineus fa que les plantacions gaudeixin d'un clima privilegiat. A més, la Poma de Girona està internacionalment reconeguda com un producte de qualitat, segur, de confiança i sostenible. Els productors són fructicultors molt qualificats que usen tècniques de producció integrada respectuoses amb el medi ambient, responsables i sostenibles. Alhora fan controls de qualitat estrictes i implanten sistemes de traçabilitat.

Sobre Skatenergía



Skatenergía és un projecte sorgit a Granollers sobre el món de l'skate que potencia una vida saludable. Els seus impulsors promouen hàbits d'alimentació sana i volen fer veure també que entrenar intensament no està renyit amb tenir estudis universitaris. Ideat pel yoututber Francesc Boix i Maria Plaza, Skatenergía vol trencar els estereotips que sovint envolten esports extrems i demostrar els beneficis que aporta seguir un tipus de vida saludable en aquest esport. Una manera de fer que representa a la perfecció Francesc Boix, influencer skater que menja fruita, entrena i estudia una carrera universitària. Boix, que té més de 282.000 subscriptors al seu canal de Youtube i més de 34.000 seguidors a Instagram, promou el consum de fruita en els vídeos que té penjats a les xarxes. Skatenergía col·labora amb actes vinculats i marques que propicien aquests hàbits saludables.