La mediació fracassa i els tripulants de Ryanair mantenen la vaga al setembre

Els tripulants de cabina de Ryanair mantenen la vaga de deu dies al setembre després del fracàs de la mediació amb l'empresa. L'anunci de vaga la van fer els sindicats USO i SITCPLA a principis d'agost com a protesta per l'anunci de tancament de les bases de Tenerife i Las Palmas (previst per al 8 de gener) i l'amenaça que pugui passar el mateix amb l'aeroport de Girona-Costa Brava.

Després que la mediació no hagi funcionat, els sindicats registraran oficialment la convocatòria de vaga avui mateix per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre en les tretze bases arreu de l'Estat. Els sindicats temen que les retallades i el tancament de bases anunciats afectin 350 tripulants de cabina i 200 pilots. D'aquests, 130 tripulants són de Girona i també entre 40 i 50 pilots.

En el cas de Girona, la representant d'USO, Lídia Arasanz, manté que l'empresa no els confirma els plans que té però que segueix «amenaçant» amb el «risc» de tancar. «Això ens fa pensar que podem acabar com Tenerife i las Palmas», ha lamentat.